うまそ！ローソンに「ふわほろ」「ふわ生」チーズスイーツ

ローソンは6月16日から「しっとりビスケットサンド レアチーズ」と「ふわ生2層のチーズタルト」を、全国の店舗で販売中です。

夏でもさっぱり！2種のチーズスイーツが登場

チーズの爽やかな味わいとくちどけの良さにこだわったスイーツ2品が登場。気温が高まる時期でもさっぱりと楽しめるよう意識されています。

▲「しっとりビスケットサンド レアチーズ」297円

2026年2月の発売以降、シリーズ累計約500万個販売した「しっとりビスケットサンド」シリーズの第4弾。2種類のチーズクリームが入ったビスケットサンドです。



外側に北海道産クリームチーズとバニラの風味をきかせたレアチーズクリーム、中央部分にクリームチーズをベースにレモンピールと果汁を加えたチーズクリームを使用。



小麦粉など原材料の配合を変えて焼き上げたビスケットの内側に、シロップを染みこませることで「ふんわり×ほろほろ」とした食感に仕上げたとのことです。



爽やかな味わいのチーズとレモン、優しくほどけるビスケットの一体感がポイントなんだとか。



▲「ふわ生2層のチーズタルト」275円



生クリームとクリームチーズを使用したミルク感を味わえるレアチーズと、ナチュラルチーズ入りの濃厚なベイクドチーズを組み合わせた2層仕立てのチーズタルトです。



口に入れた瞬間に広がるふんわりとしたくちどけと、その後に感じるしっとりとしたコクのある味わいのコントラストが楽しめるということです。

チーズスイーツでさっぱり

今年は各地で気温40℃に達する「酷暑日」が予想されています。暑い日は、スイーツに対する「清涼感」や「軽やかな口どけ」といったニーズが高まるということで、ローソンではチーズのほどよい酸味を活かしたさっぱりしたスイーツを開発したといいます。

暑い日も、チーズスイーツでさっぱり癒されたいですね。ローソンを要チェックです！

（※文中の価格はすべて税込）