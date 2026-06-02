ローソン「盛りすぎ」本日スタート！増量ハムサンドにロールケーキなど登場

ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を4週にわたって開催します。
価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次展開。
この記事では第1弾の6月2日発売の商品をチェックします（一部商品は6月1日発売）。
＜6月2日発売＞
▲盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり 203円
▲盛りすぎ！ハムサンド 354円
▲盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX 6個入 288円
▲盛りすぎ！プレミアムロールケーキ 214円
▲合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ 697円
▲合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当 697円
▲酸っぱすぎ 塩レモネード 228円
▲甘すぎ 飲む冷やしぜんざい 298円
▲濃すぎ 超特濃オレンジ 248円
▲濃すぎ 超特濃アップル 175円
▲ソース焼そば 63％増量 559円
▲福袋（お菓子・即席麺等詰め合わせ） 2160円
翌週以降も第2弾、第3弾と商品が販売されますよ。詳しくはこちら→関連記事（うおおお！ローソン「盛りすぎ」企画、63％増量焼そばなど限界突破）
※価格は税込み表記です。
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