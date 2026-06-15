Behaviour Interactiveは6月15日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト）について、発売から10周年を迎えたことを発表。ライブサービス型のゲームタイトルで、10周年という節目を迎えられる作品は限られている中、本作は過去2年間においてもプレイヤー数記録を更新し、ファンのサポートによって今なお成長を続けているという。

今回、現地時間の日曜日（6月14日）にカナダ モントリオールの旧港にて、発売10周年を記念するスペシャルイベントを開催。世界中から数千人のファンを迎え、パネルディスカッション、ファン交流会、アート展示、フォトスポットなど多彩なコンテンツが催され、開発チームからは『Dead by Daylight』の次なる10年に向けた、数々の新情報が発表された。

■霧の森を更に勢いづける、新チャプターやコラボレーションが目白押し

タイトル史上最大級の大型アップデートを相次いでリリースしたばかりの『Dead by Daylight』だが、10周年を祝うスペシャルイベントの会場に集まったファンが楽しめるよう、ライセンス作品やオリジナルコンテンツに関する新情報、本作の世界観をより拡大させる新たなコラボレーションについて、盛り沢山の内容を多数発表した。

まずは、何と言っても長年熱望されてきた「Jason Voorhees」（ジェイソン・ボーヒーズ）の参戦。ホラー界を象徴するキャラクターは、10年越しの要望を経てついに霧の森へ足を踏み入れる。新チャプター「Dead by Daylight: Jason」は2026年6月17日に全プラットフォームにてリリース予定だ。

続いて、『Dead by Daylight』史上初となる先住民のサバイバーを中心としたオリジナルチャプター「Dead by Daylight: The Life Road」もサプライズで発表され、2026年6月26日にリリースされる予定となっている。

さらに、2026年8月には『Dead by Daylight』初の試みとして、コミュニティとの共同開発によって実現する新チャプター「Dead by Daylight: Chorus of Sin」のリリースが予定されており、2026年11月にはホラー界で新たに注目を集める「Art the Clown」（アート・ザ・クラウン）が、「Dead by Daylight: Terrifier」チャプターとしてエンティティの領域へ参戦することも明らかになった。

【「Dead by Daylight: Chorus of Sin」チャプター】

【「Dead by Daylight: Terrifier」チャプター】

また、さらに先を見据えた展開として、『Dead by Daylight』とは異なる世界線を舞台にしたナラティブ型ホラーアドベンチャーゲーム『The Casting of Frank Stone』（ザ・キャスティング・オブ・フランク・ストーン）を題材とした新チャプターが2027年に登場予定だ。

■ゲーム内エフェクトやビジュアルの大幅アップデートで、より没入感が得られるマッチに

ゲームプレイ面では、『Dead by Daylight』史上最もチャレンジングな取り組みが発表され、霧の森の新時代を予感させる内容となった。その中心となるのが、2027年より段階的に実装予定の大規模なビジュアルアップデート。

本アップデートでは、キャラクターに新たな動きや表情が追加され、これまで以上に没入感と緊張感に満ちたゲーム体験が実現されるよう設計されている。

また、マップにも大幅なアップデートが実施され、光と影のテクスチャ表現の向上に加え、霧や靄（もや）のエフェクト改善、さらにはエンティティの存在をより強く感じられる演出の追加が予定されている。

加えて、新たな試みとして天候変化システムも実装予定となっており、小雨・豪雨・嵐といった演出が追加されるほか、対象となるオリジナルキャラクターには新たなボイスラインも順次導入される。