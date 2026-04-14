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現地速報!!ウワサの最上位ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」実機公開!!＝Hasselbladストアに涙&DJI本社はラピュタだった!!

2026年06月12日 04時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　DJIは「天空之城」こと「Sky City」と呼ばれる中国・深圳の本社ビルにメディア関係者を招待し社内を公開したほか、期待の「Osmo Pocket 4P」と「ROMO 2」の技術説明会を実施した。

待望の2眼モデル「Osmo Pocket 4P」はホワイトモデルも!!

「天空の城」はすごいデザインです

2眼になったジンバルカメラ
「Osmo Pocket 4P」

 

起動したときに下になるのが広角カメラで、上が「3X」の望遠カメラ

　すでにカンヌで外観は公開されている「Osmo Pocket 4P」だが、今回公開となったスペックは3つで「1型CMOSセンサー搭載」、「17ストップのダイナミックレンジ」、「D-Log2記録」である。

電源OFFでは左右にカメラが並ぶので人型ロボのようで可愛いですね

ディスプレーの下に2個ボタンがあるのは「4」と同じです

　4月に日本でも発売となった「Osmo Pocket 4」も1型CMOS搭載で、画角は換算20mm、動画は通常では最高で4K/60fpsだが、内部処理能力とセンサーの向上により、4K/240fpsでのウルトラHDスローモーション撮影が可能。静止画は最高3700万画素で、16対9では7680×4320ドット、1対1では6140ドット角で撮れる。

　ただし、「4P」は「17ストップ」の階調保存が可能ということで、「4」の「14ストップ」より3段広がっており、より上位のセンサーを積んでいる可能性もある。

　「Osmo Pocket 4P」の2眼のうち広角カメラのほうは、1型CMOSということで、「4」と同じスペックである可能性が高い。望遠カメラの下部には「3X」と書かれており、換算60mmの画角が予想される。

　「D-Log2記録が可能」というのは、すでに公表されており、プロのワークフローに不可欠な10-bit D-Log 2 カラーモードをサポートし、柔軟なカラーグレーディングが可能となった。日常の記録やVlogにとどまらず、映画やドキュメンタリー制作の現場でもメイン機材として通用するスペックを誇ることになる。

　実際手にした感触は、やはり2眼になったぶん「頭が重い」のだが、おかげで、カメラ部が安定する持ち心地だった。

　「4」とともに登場した「補助ライト」は、「4P」でも付属するようで、ジンバルにマグネットで取り付けでき、撮影中に同期して動く。

　カメラまたはライトのボタンで操作可能で、色温度と輝度それぞれ3段階の調整が可能。輝度は12、25、40ルクス（0.6m測定）、色温度は暖色2800K、中性4000K、寒色5500Kとなる。

　さらなる詳細なスペックや実機レビューは、発表日を待とう!!

中国語名は「天空之城」
地上40&44階建てのツインタワー

 

両タワーとも、中心のエレベータータワーにオフィースがぶら下がっているようなデザインですね

　DJI Innovations Technology Co., Ltd.（以下「DJI」）は2007年創業で、当初はフライトコントローラーを開発・販売していた。2012年に世界初の統合型空撮ドローン「ファントム」を発売、2016年には初の折りたたみ式ポータブルドローン「Mavic Pro」を発売、みなさんご存じの通り、世界的なドローンメーカーへ成長した。

　DJIはドローンのハードウェアだけではなく、ソフトウェアを含めたソリューションを提供しており、映画・メディアはもちろん、エネルギー検査、リモートセンシング・マッピング、農業サービス、インフラエンジニアリングなど、多岐にわたる分野で活用されている。

　また2015年からオールインワンハンドヘルドジンバルカメラ「Osmo」を発売し、カメラスタビライザー、アクションカメラ、全天周カメラでもシェアを伸ばしている。

　現在の本社ビルは深圳市に2022年2月に竣工したもので、40階と44階のツインタワーで、「DJI Sky City」、中国では「大疆 天空之城」という名称で、開発から営業まで約6000人が働いている。

未来都市のようなデザインです

夜景がまたカッコいいんです

近くの公園から見た夜景も未来でしたが、21時なのにみなさんまだ働いているようです。

　タワーのデザインも斬新だが、さらに面白いのが、2つのタワーをつなぐ吊り橋「Sky Bridge」だ。24階にあり、足がすくむ高さに、露天の橋をかけるという発想がすごい。しかも観光用ではなく、社員がタワーの間を行き来するのに使っているという。高所に弱い人は使えないと思うのだが。。

真下は怖くて撮れませんでした。。

　また、タワーには各所に露天の庭があり、こちらはリフレッシュに役立ちそうだ。

庭園からの眺め。直近は公園のような建物なので（地下にデザイナー集団の基地があるらしい）遠景が見えて気持ちいいです。

総ガラス張りで、会議室もちょっと怖め。開発チームはドローンで盗撮されないように、ブラインドを下げて仕事しているそうです。。もったいないですが。

　1Fには誰でも入れるギフトショップがあり、DJIなTシャツを始めとするファングッズも購入できる。

ビルのエントランスはどちらも同じデザイン

２つの入り口にはともに樹齢100年の松が植わった枯山水が設置されています。

ギフトショップは誰でも入れます

ショップ中央には天空の城の模型が（多分非売品ですね）

ドローンのダイキャストのミニチュアや、自分で組み立てるレゴ（的）なキットもあります。

Tシャツデザインが多すぎて決められません。。

今回、DJIのスタッフの皆さんが着用していたプラモデザインが気に入りました。

　エレベーターはすべて2層型で、乗る前に行きたい階数をホールのパネルで指定すると、乗るべきエレベーターの番号が表示されるので、その前で待てばいい。なので、ゴンドラ内には階数ボタンはない。昼食時には混むらしいが、通常はほぼ待ち時間なしで運行されていた。

エレベーターホール

下部のテンキーで行きたい階数を 入力すると、瞬時に乗るべきゴンドラ名が出ます。上の方は各ゴンドラの情報で。Lというのは低層用エレベーターの名前です。

深圳市南山区仙元路55号
（广东省深圳市南山区仙茶路与兴科路交叉路口东北侧）
地鉄13号線「石鼓」駅近く

テーマパークのようなショッピングモールに
DJI/Hasselbladフラッグシップストア

 

　こちらは、美しい深圳湾公園に近いショッピングモール内にあるDJIのフラッグシップストア。さすがお膝元だけあって、凝ったデザインの建物で、世界最大の4000平米の床面積があるそうです。裏手にはファーストフード店、近くには、レストラン街に、中国の自動車会社の美麗なショールームもあるので、クルマ好きにもおススメです。

Xaomiの自動車ショールームでは外にも止まっていたので試乗も可能!?

　１階はすべてのDJI製品が並びます。おなじみの民生用ドローンやカメラ類から、映画用カメラに、産業用の大型ドローンも並んでいます。

広大な１階のストア。もちろん購入可能です。

Pocket4は2999元（約7万5000円）、Pocket3はバーゲン中で2299元（約5万7000円）です。（9%の税込価格なので、旅行者は免税処理で×0.91倍になる模様です）

プロ向けの「Ronin 4D」も触れるうえ、お値段が書いてあったので買えるみたいです。Ronin 4D-6Kは3万2888元（約82万円）、4D-8Kは6万7999元（約170万円）です。

産業用の巨大ドローンは飛ぶところ見てみたいですね。。。

　２階はドローンの発着所で、オペレーターの方が操縦法を教えてくれ、実際に自分でドローンを操縦できます。

ヘリポートのようなドローンポート。右手の〇が発着所です。

ドローンと搭載カメラを操作して、自分たちが撮影できます。左手白シャツが操縦部をのぞき込むみやのです。。。

　３階はハッセルブラッドのストアで、ハッシーの歴史展示は実機が並んでおり、見ごたえ満点。もちろん最新モデルを購入できます。

日本ではショールームがなくなったので、浮かれています。。

最新機種と全レンズを、気軽に触らせてもらえます。

「X2D II 100C」のパーツ見本は1時間ほど眺めたかったです。（ガラスが曇っていて不鮮明でスイマセン）

こちらは「907X&CFV100C」ですね。

　「X2D II 100C」と「907X&CFV100C」はともに5万1900元（約130万円）で、消費税9%込みなので、免税を受ければ118万円ですかね。悩みましょう。

左手が歴史展示で、右が現行機種です。

1952年は伝説の1000F

1954年のSWC

世界に広がった500シリーズは1957年発売

1969年に月に行った500E/LのスペシャルモデルHDCはファインダーなし、長尺フィルムマガジン、モータードライブですね

2002年のHシリーズはAFレンズ搭載。2004年にデジタルバック（2200万画素）が出ました。こちらは2016年のH6D-100Cです。

1987年発売、宇宙飛行20周年記念モデルは限定1500台の500EL/Mです

1987年発売、500系の30周年記念モデルは限定1400台の500C/Mです

1998年は50周年で500台限定の503CW

80周年モデルは970XにXCD 3.5/30mmのSWC仕様で5000万画素。値札は11万7000元（約300万円）で、買えるみたいですね。。聞けませんでした。。。

白石路东8号欢乐海岸旅游信息中心
地鉄9号線「深圳湾公園」駅近く

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