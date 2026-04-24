スマホやカメラの動画に最高の音を＝DJIが重さ約11gの超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を発表





DJIは超小型ワイヤレスマイクの新モデル「DJI Mic Mini 2」を発表した。前モデルのコンセプトを継承しつつ、音質や接続性、カスタマイズ性を大幅に強化している。

最大の特徴は、圧倒的なコンパクトさで、トランスミッター（送信機）の重量は、単体で約11gと軽量。装着には着脱式のマグネティッククリップを採用しており、衣類への固定だけでなく、音源に合わせてマイクの向きを細かく調整できる実用性も備えている。

ラインナップと価格は以下の通り。

・DJI Mic Mini 2

（2TX+1RX+充電ケース）

1万4520円

・DJI Mic Mini 2

（1TX+1モバイルRX+充電ケース）

8580円

同社は内部録音機能や4台の送信機接続に対応した上位モデル「DJI Mic Mini 2S」を、2026年夏に発売予定であることも明かした。

音質は48kHz/24bitの高音質オーディオ録音に対応し、原音に忠実な収音が可能。また、プロフェッショナルなチューニングを容易にする3つの音声トーンプリセット（レギュラー、リッチ、ブライト）を搭載した。これにより、収録シーンに合わせて最適な音響特性を即座に選択できる。

環境に応じた2段階のノイズキャンセリング機能を搭載しており、静かな屋内から騒がしい屋外まで柔軟に対応する。音声クリッピングを防止する自動制限機能や5段階のゲイン調整、DJI Mimoアプリを介したデュアルトラック録音など、失敗の許されない現場を支える機能も充実している。

接続はDJI OsmoAudioに対応。これにより、レシーバーを使用せずに「Osmo Pocket 3」、「Osmo 360」、「Osmo Nano」、「Osmo Action 6」といったデバイスと最大2台まで直接接続し、高品質な録音が可能となっている。

専用レシーバーを使用した場合の伝送距離は、標準レシーバーで最大400m、モバイルレシーバーで最大300m。バッテリーはトランスミッター単体で最大11.5時間、レシーバーで最大10.5時間の連続動作が可能。フル充電された充電ケースを併用すれば、最大48時間まで駆動時間を延長できる。また、5分間の充電で約1時間使用できる急速充電にも対応する。

デザイン面では、マグネット式のフロントカバーを交換できる仕様を採用した。標準付属の2色に加え、別売で8色のマルチカラーカバーを展開する。さらに、イラストレーターのVicto Ngai氏とコラボレーションした「タイムシリーズ」も用意され、クリエイターの個性を演出できる。

DJI Mic Mini 2

2TX+1RX+充電ケース

1万4520円



- DJI Mic Mini 2 トランスミッター2 個

- DJI Mic Mini レシーバー1 個

- DJI Mic Mini 2 充電ケース1 個

- DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン2 個（ブラック／グレー）

- DJI Mic Mini 2 マルチカラー マグネット式フロントカバー（8 色） 1 セット

- DJI Mic Mini 2 マグネット式フロントカバー2 個（オブシディアンブラック／グレイズホワイト）

- DJI Mic Mini マグネティッククリップ2 個

- DJI Mic 3 マグネット2 個

- DJI Mic Mini キャリーポーチ1 個

- DJI Mic Mini モバイルアダプター（USB-C）1 個

- DJI Mic Mini カメラオーディオケーブル（3.5mm TRS）1 本

- DJI Mic USB-C 充電ケーブル1 本

DJI Mic Mini 2

1TX+1モバイルRX+充電ケース

8580円



- DJI Mic Mini 2 トランスミッター1 個

- DJI Mic シリーズ モバイル レシーバー1 個

- DJI Mic Mini 2 充電ケース（1 TX + 1 モバイル RX ）1 個

- DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン2 個（ブラック／グレー）

- DJI Mic Mini 2 マグネット式フロントカバー2 個（オブシディアンブラック／グレイズホワイト）

- DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ1 個

- DJI Mic 3 マグネット1 個

- DJI Mic USB-C 充電ケーブル1 本

- DJI Mic Mini キャリーポーチ1 個