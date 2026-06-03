「Insta360 Luna Ultra」実機レビュー=8K30P動画+2憶画素パノラマ写真+ディスプレー着脱可能のの「オズポケ4P」ガチ対抗カメラだ!!





Insta360は初のジンバル・カメラ「Insta360 Luna」シリーズを発表した。

「Luna Ultra」は広角に加えて望遠カメラを搭載した二眼モデルで、標準版が 11万9800円、クリエイターキットが15万9800伝で、カラーはコズミックブラックとステラホワイトの2色展開だ。

「Insta360 Luna Ultra」

LEICAと共同開発

DJI 「Osmo Pocket 4P」のガチ対抗機



「Lunaシリーズ」はジンバル内蔵カメラで、人気のDJI Osmo Pocketシリーズの対抗機だ。3軸の機械式手ブレ補正に電子式手ブレ補正を内蔵する。

「Luna Ultra」の最大の特徴は、2台のカメラを搭載することと、ディスプレー部が取り外せることだ。Osmo Pocketも2眼モデルが噂されており、ジンバルカメラの最上位モデルは2眼が標準となりそうだ。

メインカメラは1型8Kセンサーにフルサイズ換算20mmの画角のLeica Summicronレンズを搭載、開放F1.8で14ストップのダイナミックレンジを誇る。

望遠カメラは1/1.3型でフルサイズ換算60mmで開放F2.0のレンズを搭載。8Kでは換算120mm相当の6倍ズーム、4Kでは換算240mm相当の最高12倍ズームで撮影できる。

主なスペックは、

・メインカメラ：1型素子＋換算20mm F1.8、最短撮影9cm

・望遠カメラ：1/1.3型素子+換算60mm F2.0、最短撮影15cm

・動画：最高8K30P

・スローモーション：4K120P

・タイムラプス：4K30P

・静止画：最高3700万画素（7040×5288ドット）

・パノラマ：2億画素（20224×10112ドット）

で撮影が可能だ。

内蔵ストレージは47GB搭載で、microSDカードスロットを搭載。バッテリーは1550mAhで240分稼働、充電は23分で80%。カメラのサイズは52.4×169.9×38.5mmで、重量は黒が233g、白が235gだ。

ズーム専用のスライドボタンを搭載し、縦方向の操作で直感的にズームコントロールができる。タップで焦点距離を切り替え（1倍／2倍／3倍／6倍）、長押しで連続ズームが可能となっている。

業界初の「着脱式2インチOLEDタッチスクリーン」を採用し、ディスプレーとコントロールボタンの部分がカメラから外すことができる。バッテリーとワイヤレス通信機能を搭載しているので、、カメラと離れた場所からモニターしてコントロール＆撮影することができる。最大20mのHD映像伝送と内蔵マイクに対応している。

動画は最高で8K30fpsのDolby Visionで撮影可能で、トリミングや拡大後も細部まで鮮明な映像を維持する。Dolby Vision HDRは、実物に近い色再現と高いダイナミックレンジを実現し、映画館レベルの映像美を実現する。

静止画では2憶画素のパノラマ写真や、3700万画素のUltraPhotoも撮影可能で、「Leica」のウォーターマーク入りとなる。3700万画素は4対3比率で、16対9では3300万画素となる。

自動トラッキング機能は「Deep Track 5.0」を内蔵、画面上でタップ＆ドラッグ、またはジョイスティックをクリックするだけでインテリジェントトラッキングが起動し、被写体を常にフレーム内に捉え続ける。望遠焦点距離でもトラッキングを維持可能だ。

また、マルチ人物トラッキングにも対応しており、グループVlogやダンス撮影、友人との旅行など、全員がフレームから外れないように撮影することも可能だ。

「スマートフレーミング」では3×3のグリッド（黄金比）で構図を事前設定可能。撮影開始から終了まで、選択した位置に被写体をキープできる。

「Leicaカラープロファイル」を内蔵し、Leicaならではの色彩美を映像に取り入れ、すべてのショットに表現を加えることができる。

「Leicaナチュラル」

低彩度でコントラストの効いた、クラシックでタイムレスな表現。ドキュメンタリーのストリート撮影、都市建築、光と影が際立つシーンに最適。

「Leicaビビッド」

高彩度で明るく鮮やかな描写により、豊かな色彩表現であらゆるシーンに温かく魅力的な雰囲気をプラス。家族の日常、色鮮やかな静物、その他カラフルなシーンに最適。

「Leicaクローム」

微妙なコントラストを際立たせる落ち着いたトーンが特徴です。タイムレスでエレガントな雰囲気で、クラシックな魅力を一層引き立てます。

そのほか、ポジフィルムやNCフィルム、CCフィルム、ネガフィルム、フレッシュ、シネマティックなどのプロファイルも内蔵し、さまざまな撮影スタイルに対応する。

クリエイティブエフェクトでは「バレルロール」や「タイムラプス」、「スローモーション」も搭載している。

Luna Ultraは、業界初のトリプルAIチップを採用、AIノイズ低減により高い低照度画質を実現した。Snapdragonフラッグシップチップを搭載し、これまでにない処理性能と長時間のバッテリー駆動を実現する。

ノイズを抑えつつ、明るさとディティールを向上させる低照度撮影の「PureVideoモード」は最大4K60fpsに対応する。

ビューティーモードをカメラに内蔵。高度なポートレートアルゴリズムにより、顔を自動認識し、肌の質感を自然に補正する。あらゆる肌色にインテリジェントに対応し、トーンや美肌レベルの調整も可能だ。動画だけでなく、静止画でも使うことが可能だ。

内蔵の色温度センサーにより、より正確な肌色を再現し、色かぶりを最小限に抑えるほか、アンチフリッカーセンサーにより、人工光によるフリッカーを効果的に低減する。

1550mAhバッテリー搭載で最大4時間使用可能。長時間の撮影でも安心です。 PD急速充電にも対応し、わずか23分で80％まで充電可能。

内蔵ストレージを47GB搭載しており、外部メモリーカード不要で、高解像度の動画・写真を保存できる。

「Luna Pro」は最高8K30Pで動画撮影ができ、2倍までロスレスズームが可能で、最高4倍ズームが可能。静止画はパノラマ写真機能はなく、3700万画素 Ultra Photoが撮れる。

「Luna Ultra」標準版（11万9800円）

・カメラ本体

・プロテクティブ・カバー

・1/4スレッドハンドル

・リストストラップ

・USB-Cケーブル

★「Luna Ultra」クリエイターキット（15万9800円）

上記に加えて

・パワーグリップ

・広角レンズ

・キャリーバッグ

・Mic Proトランスミッター

・ウィンドシールド

・ボタンマグネット

・クリップ

「Luna Ultra」の主なスペック

★メインカメラ：1インチ、フルサイズ換算焦点距離：20mm F1.8、最短撮影距離：9cm

★望遠カメラ：1/1.3 インチ、焦点距離：60mm F2.0、最短撮影距離：15cm

★焦点距離：写真1～12倍、動画1～12倍、360度パノラマ1倍、2億画素パノラマ3倍

★動画解像度

・動画

8K (16:9): 7680 × 4320 @ 30/25/24fps

8K (2.35:1)：7680 × 3264 @ 30/25/24fps

4K (16:9)：3840 × 2160 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps

4K (2.35:1)：3840 × 1632 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps

3K (1:1)：3072 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps

3K (9:16): 1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps

2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps

2.7K (9:16): 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps

1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps

1080p (9:16): 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps



・PureVideo

4K (16:9)：3840 × 2160 @ 60/50/48/30/25/24fps

3K（9:16）：1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps

2.7K（16:9）：2688 × 1520 @ 60/50/48/30/25/24fps

2.7K (9:16): 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps

1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 60/50/48/30/25/24fps

1080p (9:16): 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps



・スローモーション

4K (16:9)：3840 × 2160 @ 120/100fps

4K (2.35:1)：3840 × 1632 @ 120/100fps

2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 120/100fps

1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 240/200/120/100fps



・Timelapse

4K: 3840 × 2160 @ 30fps

2.7K: 2688 × 1520 @ 30fps

1080p：1920 × 1080 @ 30fps

★写真解像度

・写真（ウルトラフォト）:

37MP（7040×5288、6144×6144）

33MP（7680×4320）

・写真（標準）：

9MP（3520×2644、3072×3072）

8MP（3840×2160）

・200MPシネマティックパノラマ:

200MP（20224×10112）

★動画フォーマット：MP4

★写真フォーマット：jpg、jpg+RAW

★動画モード：動画／PureVideo／スローモーション／タイムラプス／タイムシフト／バレルロール

★写真モード：写真（標準／ウルトラフォト）、ライブフレーム、パノラマ

★カラープロファイル：標準、Dolby Vision、10-bit I-Log

★カラービット深度：写真8ビット、動画10ビット

★色域：写真sRGB、ライブフレームRec. 601、ビデオ（標準）Rec. 709、ビデオ（ドルビービジョン）Rec. 2020

★動画コーデック：H.265

★最大動画ビットレート：120Mbps

★露出補正値：±4EV

★ISO感度：100-6400

★シャッター速度：写真1/8000 ～ 30秒、動画1/8000 ～ 1/24秒

★ホワイトバランス：2000–10000K

★オーディオモード：風切り音低減、音声強化、オリジナル音声

★音声ファイル形式：48kHz、32-bit、AAC

★ジンバル

・制御可能範囲：パン：-57°～235°、ティルト：-57°～120°、ロール：-50°～50°

・可動域：パン：-63°～240°、ティルト：-98°～180°、ロール：-63°～220°

・最大制御速度：210.0°/秒

・角度ブレ範囲：±0.005°

★重量：コズミックブラック：233g、ステラホワイト：235g

★サイズ：52.4×169.9×38.5mm

★ストレージ：内蔵47GB＋最大1TBのmicroSDカード対応

★マイク：4（メインジンバルに3つのマイク、着脱式タッチスクリーンに1つのマイク）

★バッテリー容量：メインジンバル1550mAh、着脱式タッチスクリーン210mAh

★充電時間：23分で80％充電（15V 3A）

★動作時間：240分

★Wi-Fi動作周波数

メインジンバル：2.4GHz～2.4835GHz、5.15GHz～5.85GHz

着脱式タッチスクリーン：2.4GHz～2.4835GHz

★Wi-Fiプロトコル

メインジンバル：Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax

着脱式タッチスクリーン：Wi-Fi 4.0 802.11 b/g/n

★Wi-Fi送信出力（EIRP）

・メインジンバル：2.4GHz：＜20dBm（FCC/CE/SRRC/MIC）、5.15GHz～5.725GHz：＜20dBm（FCC/CE/SRRC/MIC）、5.725GHz～5.85GHz：＜23dBm（FCC/SRRC）、＜14dBm（CE）

・着脱式タッチスクリーン：2.4G:< 20dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

★Bluetooth

Bluetoothプロトコル：BR/EDR/BLE

Bluetooth 動作周波数：2402MHz〜2480MHz

Bluetooth送信出力（EIRP）：≤20dBm

★USB

タイプC USB 3.0

★スマートフォン/タブレット

・iOS端末：

A14チップ以降およびiOS 15.0以降を搭載したiOS端末に対応しています。対象機種：iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (第3世代, 2022), iPad Pro (M4/M3/M2/M1, 2021–2024), iPad Air (M2/M1, 2022–2024), iPad mini (A17 Pro/A15, 2021–2024), iPad (2022)、およびそれ以降のモデル。





・Android端末：

Snapdragon 855、Exynos 2200、Dimensity 9000、Google Tensor G1以降のチップを搭載したAndroid端末に対応しています。（Android 10.0以降が必要）