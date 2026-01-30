DJIがポータブル電源の発売予告で「5円の登録で8%引き」などキャンペーンも開始

DJIはポータブル電源の発売予告を、同社公式ページと、X、Instagramで開始した。2月10日20:00に新製品が発表されるようだ。
製品名や価格は不明だが、事前登録（5円）で8%OFFクーポンが、発売日購入特典として、抽選でドローンやOsmo Pocket 3が当たる。詳細は公式ページで。
