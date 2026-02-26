あのDJIがスケルトン・デザインの未来デザインなロボット掃除機「ROMO」を発表＆実機レビュー＝水も洗浄剤も消臭剤も部屋ごとに使い分け!!





ドローンやアクションカメラでおなじみのDJIが、初のロボット掃除機「ROMO」を発表した。最上位モデルはロボットとステーションともにスケルトンの美しいデザインである。

フラッグシップドローンで採用されているミリ単位の障害物検知技術を搭載し、高度なセンサーとスマートアルゴリズム、さらに超強力な吸引力を組み合わせたのが特徴。モデルは「ROMO P」、「ROMO A」、「ROMO S」の3種で、価格は19万8000円、18万9860円、16万9950円で、同日発売となった。

ミリメートル単位の障害物検知で

トランプカードさえ回避



ROMOは、DJIのフラッグシップドローン由来の技術を活用した、高性能の「魚眼ビジョンセンサー」2つと「広角デュアルトランスミッター型ソリッドステートLiDAR」を備えた障害物検知システムを搭載している。

機械学習を用い、ROMOは厚さ2mmの充電ケーブルやトランプカードなどの家庭内の障害物を認識して回避する。複数のセンサーからの情報を統合することで環境を詳細に認識し、暗所でもベッドやソファの下をスムーズに走行する。

また、不規則な形状のキャビネットから、液体、靴下のような小さな物体まで、さまざまな障害物を回避したスマートなルートを計画し、ロボットが立ち往生したり、汚れを広める事態を防ぐ。

DJIのドローン製品で使われる先進的なマッピング技術やナビゲーション技術をベースに設計されたROMOのルート計画アルゴリズムは、スマートな掃除ルートを生成し、効率的に掃除エリアをカバーする。

リアルタイムマッピングと適応型エッジアルゴリズムにより、2つのアームは自動で柔軟に伸縮し、隅や角の奥深くまでアームが届き、キャビネットの下や壁際、不規則な形状の家具の脚まわりといった手の届きにくい場所のほこりを取り除く。

強力な掃除機能と

モップかけ機能



高性能モーターと最適化されたエアフロー設計により、ROMOは最大2万5000Paの強力な吸引力と毎秒最大20リットルの風量を実現。さらに、ビジョンセンサーが猫砂などのごみを検知すると、ROMOは自動的に走行速度およびサイドブラシの回転数を低下させ、ごみの飛散を防ぐ。

2つの高トルクモーターによって回転するROMOのローラーブラシは、優れた絡まり防止性能を発揮しながら、ゴミを中心部の空洞部に集めて吸引し、髪の毛やホコリ、大きなゴミを効率よく、手間なく掃除する。

ROMO本体のノイズ低減マフラー室は、気流音を効果的に低減し、周囲に影響することなく、徹底的かつ静かなクリーニングを実現する。

また、モップの拭き掃除範囲よりも掃き掃除範囲の方が広いため、掃き掃除を先に行い、汚れが広がるのを防ぐ。

モップによる水拭きは、164mlの大容量の水タンクをロボット本体に搭載しているため、モップパッドを常に適度に湿らせた状態に保ちながら拭き掃除を行う。頑固な汚れには水量を増やすといったように自動で水量を調整できるため、家中の床の汚れを徹底的に拭き取る。

最上位モデルの「ROMO P」では、標準の洗浄剤に加えてフロア用消臭剤専用のタンクを搭載。モップパッドに直接洗浄剤や消臭剤を散布できる。

清掃ルーティンはカスタマイズでき、たとえば、キッチンの油汚れには洗浄剤を使用し、家全体の徹底的な掃除には消臭剤を適用するなど、空間ごとのニーズに合わせてカスタマイズ可能だ。

ベースステーションはセルフクリーニング対応

200日間メンテナンスフリー



ベースステーションの洗浄板は、汚れの蓄積を防ぎ、清掃を容易にするためのシンプルなデザインが特徴。4つの高圧ウォータージェットと直径16mmの大口径の吸引ポートを備え、汚れた水、髪の毛、大きなゴミを洗浄板から除去する。

モップパッドには12ニュートンの下方圧力が加えられ、効率的にモップを洗浄。オールラウンドなセルフクリーニング対応ベースステーションにより、最大200日間メンテナンスをする必要がない。

また、ベースステーションは、長いマフラーダクトとマフラー室を備えた3段階の防音システムを搭載。集塵時の騒音を最大80%低減するため、掃除中でも家族やペットの邪魔にならない。

専用アプリでわかりやすい操作

おまかせもできるし

部屋ごとに細かい指定も可能

ROMOシリーズと連携する「DJI Home」アプリは、洗練されたミニマルなインターフェースで、簡単に操作できる。複数のプリセットスマート清掃モードのほか、カスタム可能な清掃プランも可能だ。

清水タンクの残量が少ない場合や汚水タンクが満水の場合には、事前にアラートで通知されるため、計画的かつスムーズに清掃を行える。

ロボット本体のセンサーを使って、遠隔で自宅の様子を確認したり、家族と会話したり、ペットと交流することもできる。プライバシー保護のため、カメラへのアクセスには初回利用時に二段階認証が必要。映像データは送信中に暗号化され、使用しない場合はビデオ機能を完全に無効化することもできる。

2月26日開幕の「CP+2026」では、DJIブースでROMOが展示されるので、試しに行ってみよう。

最上位モデル「ROMO P」に自宅を掃除させてみた

ロボットもベースステーションも高性能で静かで好印象



DJIから「ROMO P」を借りて、自宅を掃除させてみた。まず、到着したパッケージが大きい。50～60cmの立方体なので用心しよう。そのかわり、ROMOくんはしっかりと保護されている。ロボット本体とベースステーションにプレート、洗浄液と消臭剤が入ったカセットと、電源ケーブルと、構成はシンプルだ。

ベースステーションに電源ケーブルを接続、2つのカセットを装着して、水タンクに給水。あとは、ロボット本体を差し込めばセッティングの物理作業は終わる。

「DJI Home」アプリで操作するのだが、利用にはDJIのID登録が必要なので、事前にやっておこう。アプリをインストールして、ROMOを登録、Wi-Fi設定すれば準備は終わる。非常に簡単だ。

まずは部屋のマッピングを行なう。ROMOくんの障害になる床の小物をどけてGoすると走り始めるが、LiDARのレーザー光でスキャンするので、こまごまと部屋を走り回らなくとも、どんどんマップが完成する。

マップはとても正確で、アプリが自動判断して、部屋の区切りと名称までつけてくれる。全体を掃除するならあまり気にすることなく、この後掃除方法を指定するだけで開始できる。几帳面にやりたければ、ここでフロアの区切りと名称、進入禁止ゾーン、ペットエリアやカーペットも指定すると、場所に適した掃除をしてくれる。

ペットエリアでは、移動速度とサイドブラシの速度を抑えてゴミの散乱を防ぎ、吸引力を高めてペットの毛をしっかり回収。

カーペットエリアは吸引力をブーストして横断して掃除するか、カーペットは掃除しないか、無視して掃除するかを設定可能なうえ、カーペットごとに異なる指定までできる。

キッチン・トイレでは、モップパッドに直接洗浄剤を塗布するカスタム清掃モードを搭載しており、頑固なキッチンの油汚れに対応。さらに、キッチンやトイレを掃除した後は、ベースステーションに戻り、モップパッドを洗浄し、汚れの拡散を防ぐ。

また、段差の位置と高さも記録して、頻繁に段差を乗り越える動作をしないようにお掃除をしてくれる。

「DJI Home」アプリの設定は非常に細かく指定が可能だが、とりあえず掃除させたければ、ホーム画面下の掃除の種類を選ぶだけでも可能だ。

★毎日の掃除：掃除機かけとモップかけ

★徹底清掃：掃除機かけしてからモップ

★念入り掃除：掃除機かけ

★床の消臭：モップ

これらは「清掃タスク」という名称で、ユーザーが編集できるうえ、自分でタスクを定義することができる。

例えば、「キッチンを吸引強めで掃除機かけを2回してから、洗浄液でモップする」などの定義も可能だ。

★清掃モードの設定事項

〇掃除機かけ

・吸引力：3段階

・掃除機かけ回数：1、2、3回

・ルート指定：細かさ3段階

〇モップ

・水流レベル：3段階

・低残留モード：ON/OFF

・モップかけ回数：1、2、オート

・ルート指定：細かさ3段階

・床の清掃：水、洗浄液、消臭剤

実際に部屋の掃除機かけを観察していると、最初、壁際やコーナーをあまり熱心にしてくれないので心配したが、部屋の中心部を掃除してから、壁際に沿って、非常に丁寧に実行した。ロボットアームが出てきて、コーナーも万全だった。

また、暗い場所では照明が自動でONになる。点けっぱなしではバッテリーも消耗するし、人目にもうっとおしいので、いい機能だ。

面白いのは「障害物管理」設定で、「障害物回避優先」、「標準」、「清掃優先」の選択がある。回避優先では床にある小さなものも避けて掃除してくれる。試しに空の段ボール箱を床に置いて「清掃優先」で実行したところ、ちょんちょんとつついた後、動きそうと判断すると、箱を押しのけてきちんと掃除してくれた。

「ベースステーション設定」も細かく指定できる。「清掃頻度」というのは、ベースステーションに戻ってモップを洗浄する頻度を指定するもので、広い部屋をモップかけするときに、途中でベースステーションに戻って何度もモップを洗うという指定もできる。

また、モップパッドを洗浄したときに、排水の濁り度合いを検出して、モップパッドをもう一度洗う指定や、温水で洗うかどうか、乾燥時間やダストボックスの乾燥をするかどうかまで指定が可能だ。

おまかせで静かにきれいにして欲しい人

徹底的に細かく掃除方法を指定したい人

スケルトンがスキな人はぜひご検討を

これまで、複数社のロボット掃除機を買い次いできたが、「ROMO P」はまずロボットの動作音が静かだ。モーター音も排気音も低いうえ、気にならない音質である。

掃除力は高く、壁際やコーナーにもホコリが残ることはない。念入り掃除モードでは33平米の複雑な部屋を、48分間でキレイにしてくれた。他社より速いわけではないが、そのぶん丁寧なのは好感が持てる。

「リモート動画」機能では、ロボットに搭載の超広角カメラの映像をスマホで観ることができる。起動すると画面の左上に部屋の地図とロボットの位置が表示され、左下のカーソルキーでロボットを移動できる。自宅を走り回って、高解像度の映像で観察できるうえ、ペットを追いかけることもできる。さすがドローンのDJIらしい、お楽しみ機能だ。

ロボットとベースステーションには以下のメンテナンスサイクルがある。時間はすべて稼働時間だ。

★ロボット

・ローラーブラシ：300時間で交換

・高効率フィルター：180時間で清掃または交換

・サイドブラシ：180時間で交換

・モップパッド：120時間で交換

★ベースステーション

・ダストバッグ：60時間ごとに交換

・排水タンクフィルター：モップ600回洗浄ごとに清掃

時間や回数が異なって面倒だが、もちろんアプリで完全に管理してくれて、リマインドしてくれるので、それが出てから考えればOKだ。

P、A、Sの3モデルともに、障害物感知や吸引力、ベースステーションの自動クリーニングなどは同じ。異なるのはPのみ消臭剤とダストバッグ用UVライトがあることと、ベースステーションの外観が透明であることだ。AとSの違いはロボットの外観が白か透明かだけである。

スケルトンのクール・デザインが好きな人はもちろん、とになく静かにキレイにしてほしい人、場所ごとに細かく掃除方法を指定したい人は、検討する価値がある最先端ロボット掃除機である。

★ロボット

・サイズ：351×351×98 mm

・重さ：4.4kg

・吸引力：2万5000Pa

・バッテリー：72Wh

・充電時間：2.5時間

★ベースステーション

・サイズ：425×453×440 mm

・重さ：10kg