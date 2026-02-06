DJIが小型ながら1000Wh内蔵のポタ電「Power 1000 Mini」を発表





DJIは次世代ポータブル電源「Power 1000 Mini」を発表した。

前モデルの半分のサイズという小型化が最大の特徴で、最もポータブルな1000Wh容量のポータブル電源で、価格は5万3460円。2月17日21時まではプロモーションコード（DJIP7HHC）で20%OFFとなる。

Power 1000 Miniはキャンプやドライブ、コンテンツ制作向けに設計されており、高効率で電力の供給を実現する。

本体の急速充電は58分で80％、75分で100％まで充電可能、新たに「100W巻き取り式USB-Cケーブル」を本体に備え、400WのカーチャージャーとMPPTモジュールを本体に内蔵した。

これにより、USB-Cケーブルや車内充電・ソーラー充電用のモジュールを別途持ち運ぶ必要がなくなった。

車内バッテリー充電ケーブル（別売）を使用し、走行中160分で1000Whの容量をフル充電できる。

サイズは314×212×216mm、重量は11.5kg。最大連続出力1000Wにより、2つのUSB-Aポート、4つのACコンセント、またはSDCポートを介して、特定の1200W家電製品にも給電できる。

AC出力ポート経由でデバイスが接続され、家庭用電源から電力が供給されている場合、「Power 1000 Mini」はUPS（無停電電源装置）モードに入る。停電が発生した場合、0.01秒以内に接続されたデバイスへの電力供給を開始する。また、LEDライトを新たに搭載し、シーンに合わせて明るさを調整できる。

安全設計ではLFPセルは釘刺し試験に合格、バッテリーは4000回の充放電サイクル後でも約80％の容量を維持できる。インテリジェントバッテリー管理システム（BMS）は、放熱状態をモニタリングする温度センサーを10個備えており、リアルタイムの温度と動作状況をDJI Homeアプリで確認できる。

ボディは難燃性素材で構成されており、最大1トン1の静的耐荷重性能を備える。また、最大5000 mの高度でも正常に動作、雨や結露、塩水噴霧のある環境下でも安全に動作するよう設計されている。