スペースインベーダーが100円！最大84％セール開催中
タイトーは6月11日、最大84％オフの「スペースインベーダーの日セール2026」を開催した。セール期間は6月22日まで。
これは、6月16日の「スペースインベーダーの日」を記念したもの。初代「スペースインベーダー」のリメイク作、Nintendo Switch版「スペースインベーダー90」を100円で購入できる。
●Nintendo Switch版「スペースインベーダー90」はこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000026116
そのほか、シリーズタイトルが多数セールに登場。マイニンテンドーストア、およびSteamにて開催中なので、ぜひプレイしてみてほしい。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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※「TAITO」「TAITOロゴ」および「スペースインベーダー」は、日本およびそのほかの国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
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