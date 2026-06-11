タイトーは6月11日、最大84％オフの「スペースインベーダーの日セール2026」を開催した。セール期間は6月22日まで。

これは、6月16日の「スペースインベーダーの日」を記念したもの。初代「スペースインベーダー」のリメイク作、Nintendo Switch版「スペースインベーダー90」を100円で購入できる。

そのほか、シリーズタイトルが多数セールに登場。マイニンテンドーストア、およびSteamにて開催中なので、ぜひプレイしてみてほしい。