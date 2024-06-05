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ゲーム  >  ニュース  >  最大80％オフ！「スペースインベーダーの日セール 2024」がSwitch／PS4で開催

6月16日は「スペースインベーダー」の誕生日！

最大80％オフ！「スペースインベーダーの日セール 2024」がSwitch／PS4で開催

2024年06月05日 16時25分更新

文● Zenon／ASCII

　タイトーは6月5日、6月16日の「スペースインベーダーの日」（今年で46周年）を記念して、対象のNintendo Switch／PlayStation 4用ソフト（ダウンロード版）が最大80％オフとなる「スペースインベーダーの日セール 2024」を開催した。期間は、2024年6月19日まで。

　今年の記念セールでは、『スペースインベーダーエクストリーム』『スペースインベーダー ギガマックス4 SE』『アルカノイドvsインベーダー』の3タイトルを楽しめる『スペースインベーダー フォーエバー』が初の80%オフで提供。

　また、シリーズ9タイトル11バージョンを楽しめる『スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション スペシャルエディション』が初の60%オフとなる。

　あわせてシリーズのさまざまなグッズやAmazonギフトカードが当たるX（Twitter）でのプレゼントキャンペーンも実施中。この機会に「スペースインベーダーの日」を楽しんでみてはいかがだろうか。

・セール特設サイト
https://www.taito.co.jp/sale

「スペースインベーダーの日」フォロー&リポストキャンペーン

　「スペースインベーダーの日」を記念して、「タイトーゲーム」公式XアカウントにてAmazonギフトカード＆グッズが当たるキャンペーンを実施。詳しくは公式Xを確認してほしい。

応募方法：
①「タイトーゲーム」公式Xアカウント（@TAITO_Apps）を「フォロー」
②キャンペーン対象ポストを「リポスト」

賞品：
・タカラトミーアーツ「遊べる貯金箱 スペースインベーダー テーブル筐体型」 1名
・タカラトミーアーツ「スペースインベーダー蓄光ぬいぐるみクッション」 1名
・Strictly Limited Games　Nintendo Switch用ソフト（海外版）『SPACE INVADERS INVINCIBLE COLLECTION ULTRA COLLECTOR'S EDITION』1名
※国内版Switchでも使用可能です。
・Amazonギフトカード（1000円分） 5名

期間：
2024年6月5日～6月19日まで

スペースインベーダーの日セール 2024

セール期間：
2024年6月5日～6月19日

セール対象タイトル

『スペースインベーダー フォーエバー』
・通常価格：4180円 → セール価格：836円（80％オフ）
・ニンテンドーeショップ：
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040115.html
・PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA23672_00-2070079108098819/

『スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション スペシャルエディション』
・通常価格：5720円 → セール価格：2288円（60％オフ）
・ニンテンドーeショップ：
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022029.html

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※"PlayStation"および"PS4"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※「TAITO」「TAITOロゴ」および「スペースインベーダー」は、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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