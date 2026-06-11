具材最大50％増量！売上1.4倍のファミマ人気企画が復活

ファミリーマートは6月16日から、人気の野菜サラダを対象に具材を最大50％増量するキャンペーンを全国の店舗で実施します。

サラダの具材50%増量！6月16日～

今回のキャンペーンは3月に実施し売上が約1.4倍を記録したという人気企画の復活となり、夏に向けて需要が高まるサラダを対象に、全3回に分けて展開します。

■第1弾：6月16日～22日

▲シーチキン＆たまごのサラダ 278円

シーチキンとゆでたまごをトッピングしたサラダで、キャベツ、紫キャベツ、コーン、グリーンリーフの4品目の野菜を使用しています。期間中、コーンを50％増量して販売します。

▲1／3日分の野菜サラダ 328円

キャベツ、紫キャベツ、人参、コーン、グリーンリーフ、トマトの6種の野菜を使用し、サラダチキンとわかめをトッピングしたサラダです。期間中、サラダチキンを20％増量して販売します。

■第2弾：6月30日～7月6日

▲フレッシュ野菜サラダ 198円

キャベツ、コーン、人参、グリーンリーフを使用したシンプルなサラダです。期間中、コーンを50％増量して販売します。

▲3種のネバネバサラダ 328円

大根、わかめ、オクラ、なめこ、めかぶなどを使用したサラダで、ゆずポン酢付きです。期間中、オクラを50％増量して販売します。

■第3弾：7月21日～27日

▲サラダチキンのサラダ 268円

サラダチキン、キャベツ、サニーレタス、紫キャベツ、ブロッコリーをトッピングしたサラダです。期間中、サラダチキンを20％増量して販売します。

お値段そのままでボリュームアップはうれしい

具材が増量されることで食べごたえがアップするうれしい企画がスタートします。50％増量はインパクト大。普段からサラダを食べている人はもちろん、「軽食としてサラダを」といった時にも選びたくなりそう。

大盛でお得感あるこの機会に、ファミマの気になるサラダを試してみるのもいいかもしれませんね。

※価格は税込み表記です。