やったね！日高屋「サワー祭」今年も　コーラも値引きに

関東に展開する「熱烈中華食堂 日高屋」では、6月12日より毎年恒例の「サワー祭／コカ・コーラ祭」も開催します。「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」は通常330円のところ310円で提供します。



「コカ・コーラ」は通常130円のところ120円で提供します。いずれも1杯ごとの価格設定です。



期間：6月12日～7月30日

サワー各種 通常330円→期間限定310円（各種1杯）

コカ・コーラ 通常130円→期間限定120円（1杯）

恒例の「サワー祭」今年も！

750円「冷し担担麺」も登場

冷たい飲み物がグビグビ進む時期にあわせて開催となる「サワー祭／コカ・コーラ祭」。1杯ごとに20円値引きは地味にうれしいですよね。



なお、同日より「冷し担担麺」（750円）も登場します。

練り胡麻の風味に、豚肉の旨味と味噌のコクを組み合わせた「冷し担担麺」。小麦の風味を活かした細麺と胡麻の香ばしさが絡み合い、濃密な味わいになっているといいます。ほのかに香る山椒オイルが、清涼感と辛みのアクセント。



ドリンクと清涼感ある冷し麺を求めて日高屋に足を運んでみてはどうでしょうか！

※価格は税込み表記です。