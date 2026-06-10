雨の日用にサクッと買っちゃえ！ ムーンスターの防水スニーカーがセールで4000円以下！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ムーンスターのSPLT M197が、Amazonにて31%OFFの3,791円で販売されています！

SPLT M197は、毎日の足元をしっかり支えてくれる実用性重視のスリッポンスニーカー。ブランドや細かな機能に詳しくなくても、「雨の日に履きやすい」「足先がラク」「歩きやすい」というわかりやすい魅力があります。

注目したいのは、地面から4cm、4時間の浸漬状態に対応する防水設計と、幅広4Eのゆったりした履き心地です。完全防水ではありませんが、日常的な雨や濡れた路面を歩くシーンでは頼もしさを発揮。さらに、通気カップインソールやAg+抗菌防臭機能も備えており、普段使いの靴として欲しい要素をきちんと押さえています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

SPLT M197の特徴

雨の日に頼れる4cm×4時間防水

足幅は4Eのワイド設計で、つま先まわりにも余裕を持たせています。細身の靴で小指が当たりやすい人や、長く歩くと足先が疲れやすい人にとって、このゆったり感は大きなメリットです。

ゆったり履ける幅広4E設計

足幅は4Eのワイド設計で、つま先にもゆとりを持たせた作り。細身の靴で小指まわりが痛くなりがちな人、長時間歩くと足先が疲れやすい人にもおすすめ。

抗菌防臭インソールで毎日使いやすい

通気カップインソールに加え、銀イオンによるAg+抗菌防臭機能も搭載しています。毎日のように履く靴だからこそ、ムレやニオイへの配慮は大事。防水性や履きやすさだけでなく、日常靴としての快適さにも気を配った一足です。

まとめ：雨の日用に1足あると助かるやつ

参考価格：5,500円

現在の価格：3,791円［31%OFF］

SPLT M197をおすすめしたいのは、「靴にものすごくこだわるわけではないけれど、歩きにくい靴は避けたい」という人です。通勤、買い物、散歩、旅行、ちょっとした外出など、日常の中でそこそこ歩く場面にちょうどいい一足。デザインも過度にスポーティーすぎないため、普段着にも合わせやすいでしょう。

足幅が気になる人にも向いています。4Eのワイド設計でつま先まわりに余裕があるため、細身のスニーカーで足が窮屈に感じやすい人にはうれしい作り。手に取りやすい価格帯なのも魅力で、雨の日でも気負わず履けるのが強みですね。天気や路面を気にせずガシガシ使える、まさに日常の相棒といえます。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。