Amazonセール情報大紹介！ 第1583回
雨の日用にサクッと買っちゃえ！ ムーンスターの防水スニーカーがセールで4000円以下！
2026年06月10日 17時00分更新
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4E幅広で足がラク、防水で雨にも強い
SPLT M197が31%OFF！
ムーンスターのSPLT M197が、Amazonにて31%OFFの3,791円で販売されています！
SPLT M197は、毎日の足元をしっかり支えてくれる実用性重視のスリッポンスニーカー。ブランドや細かな機能に詳しくなくても、「雨の日に履きやすい」「足先がラク」「歩きやすい」というわかりやすい魅力があります。
注目したいのは、地面から4cm、4時間の浸漬状態に対応する防水設計と、幅広4Eのゆったりした履き心地です。完全防水ではありませんが、日常的な雨や濡れた路面を歩くシーンでは頼もしさを発揮。さらに、通気カップインソールやAg+抗菌防臭機能も備えており、普段使いの靴として欲しい要素をきちんと押さえています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPLT M197の特徴
雨の日に頼れる4cm×4時間防水
足幅は4Eのワイド設計で、つま先まわりにも余裕を持たせています。細身の靴で小指が当たりやすい人や、長く歩くと足先が疲れやすい人にとって、このゆったり感は大きなメリットです。
ゆったり履ける幅広4E設計
足幅は4Eのワイド設計で、つま先にもゆとりを持たせた作り。細身の靴で小指まわりが痛くなりがちな人、長時間歩くと足先が疲れやすい人にもおすすめ。
抗菌防臭インソールで毎日使いやすい
通気カップインソールに加え、銀イオンによるAg+抗菌防臭機能も搭載しています。毎日のように履く靴だからこそ、ムレやニオイへの配慮は大事。防水性や履きやすさだけでなく、日常靴としての快適さにも気を配った一足です。
まとめ：雨の日用に1足あると助かるやつ
参考価格：5,500円
現在の価格：3,791円［31%OFF］
SPLT M197をおすすめしたいのは、「靴にものすごくこだわるわけではないけれど、歩きにくい靴は避けたい」という人です。通勤、買い物、散歩、旅行、ちょっとした外出など、日常の中でそこそこ歩く場面にちょうどいい一足。デザインも過度にスポーティーすぎないため、普段着にも合わせやすいでしょう。
足幅が気になる人にも向いています。4Eのワイド設計でつま先まわりに余裕があるため、細身のスニーカーで足が窮屈に感じやすい人にはうれしい作り。手に取りやすい価格帯なのも魅力で、雨の日でも気負わず履けるのが強みですね。天気や路面を気にせずガシガシ使える、まさに日常の相棒といえます。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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