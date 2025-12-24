メモリーのオーバークロックに特化したマザーボード。なんと最大でDDR5-10200（OC）のメモリー速度まで対応！：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、MSIのマザーボード「B850MPOWER」です。

B850MPOWERは、MSIのオーバークロッカー向けブランド「MPOWER」シリーズの最新モデル。AMD B850チップセットを搭載し、対応CPUソケットはSocket AM5。AMD Ryzen 7000／8000／9000シリーズに対応します。フォームファクターはMicro ATXで、パワーステージは12＋2＋1基を備え、ハイエンドプロセッサーにも安定した電力を供給します。

特にメモリーのオーバークロックに特化しており、メモリースロットは信号劣化を防ぐための2基構成で、最大容量は128GBです。メモリーの最大速度は、DDR5-10200（OC）まで対応します。

拡張スロットはPCIe 5.0×16スロット、PCIe 4.0×4スロット（×4動作）を備えています。ストレージ用のM.2スロットは、PCIe 5.0×4が2基、PCIe 4.0×4、PCIe 4.0×2の計4基を搭載。SATA 6Gポートは2基です。

バックパネル側のインターフェースは、USB Type-A（5Gbps）×4基、USB Type-A（10Gbps）×3基、USB Type-C（10Gbps）、USB Type-C（20Gbps）、HDMI、5Gbps LAN、Wi-Fi／Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力、SPDIF光出力を備えています。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートします。

フロント側インターフェース用のピンヘッダーには、USB 2.0×4基、USB Type-A（5Gbps）×2基、USB Type-C（10Gbps）を備えています。

小山さんによると、B850MPOWERは、久しぶりに登場したMSI MPOWERシリーズの新モデルとのこと。メモリーオーバークロック向けの機能が充実しており、「EZ DASHBOARD」という手元で電源やリセット、CMOSクリアーを操作できる装置を付属する点も特徴です。メモリーオーバークロックは設定を誤ると起動しなくなることもあるので、手元でCMOSクリアーできる装置はとても便利です。

巨大なヒートシンクを装着したシックなデザインで、Micro ATXの規格ながらM.2スロットを4基も備えるなど、メモリーオーバークロック以外の面でも魅力が詰まったマザーボードです！