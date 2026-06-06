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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第109回

ネットなしでAIがサクサク動く時代へ！ノートPCから最新ゲーム機まで、インテルが仕掛ける一歩先の未来が見えた

2026年06月06日 09時00分更新

文● 中山 智　編集●北村／ASCII

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　インテルは、台湾・台北で開催されたCOMPUTEX 2026に関連して、プライベートイベント「Intel Showcase」を開催。エッジデバイスからデータセンターに至る最新のプロセッサーおよびAIソリューションを公開した。展示全体を通じて、CPU、GPU、NPUを活用したハイブリッドなAIワークロードの実装と、電力効率の最適化が焦点となっている。

台北市内のホテルで開催していた「Intel Showcase」

ノートPCの進化と持ち歩ける小型AIデバイスで
AIがさらに身近になる

　クライアントPC領域では、Core Series 3およびCore Ultra Series 3を搭載した各社のノートPC（Dell、Acer、Lenovo、HP、MSI、ASUSなど）を展示していた。

各社からリリースされているCore Series 3およびCore Ultra Series 3搭載PCを展示

　さらに会場にはCore Series 3 Ultraの内部構造を模した巨大なレゴモデルが設置され、処理の内容に応じてタスクマネージャーと連動するデモを披露。背景ぼかし機能ではNPUが軽度に稼働し、LLMへのクエリ処理ではNPUの負荷が上昇、CADファイルのレンダリング時にはGPUが稼働する様子が視覚的に示された。

タスクマネージャーと連動し、処理内容に応じた各プロセッサー（CPU・GPU・NPU）の稼働状況をリアルタイムで視覚化する、Core Ultra Series 3の巨大レゴモデル

　ソフトウェア面で注目を集めたのは、企業向けの新たなAIエージェント「Superclaw」だ。これは企業がファイアウォール内で独自の自律型AIを24時間稼働させるためのシステムで、会場では、4基のIntel Arc Pro B70 GPUを搭載したワークステーション上で、800億パラメーターの「Qwen 3 Coder」モデルをローカル動作させるデモが公開された。

「Superclaw」のデモ画面で、クラウドとローカルのLLMを連携させるハイブリッド構成により、ファイアウォール内で機密データを保護しながら高度なタスクを実行する

　外部のクラウドサービスに依存しないため、機密情報を保護しながら社内文書の分析処理などを実行できるとのこと。また、Panther Lakeプロセッサー搭載機を用いて、350億パラメーターの「Qwen 3.5」モデルをオンデバイスで実行するデモも行なわれた。

ノートPC（Panther Lake）上でローカル動作するSuperclawのデモ。350億パラメータのLLM（Qwen 3.5）をオンデバイスでスムーズに実行する

　ハードウェアの新たな形態として、Core Ultra Series 3と64GBメモリーを内蔵したKhadas製の小型フォームファクターPCも展示していた。このモジュール式端末は専用ドックやキーボードと組み合わせてデスクトップやタブレットとして使用でき、ローカルAIエージェントの常時実行基盤として想定されている。

専用のドックやキーボードと組み合わせることで、タブレットやデスクトップPCとしても柔軟に利用できるKhadasのモジュール式端末

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