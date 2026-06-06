インテルは、台湾・台北で開催されたCOMPUTEX 2026に関連して、プライベートイベント「Intel Showcase」を開催。エッジデバイスからデータセンターに至る最新のプロセッサーおよびAIソリューションを公開した。展示全体を通じて、CPU、GPU、NPUを活用したハイブリッドなAIワークロードの実装と、電力効率の最適化が焦点となっている。

ノートPCの進化と持ち歩ける小型AIデバイスで

AIがさらに身近になる

クライアントPC領域では、Core Series 3およびCore Ultra Series 3を搭載した各社のノートPC（Dell、Acer、Lenovo、HP、MSI、ASUSなど）を展示していた。

さらに会場にはCore Series 3 Ultraの内部構造を模した巨大なレゴモデルが設置され、処理の内容に応じてタスクマネージャーと連動するデモを披露。背景ぼかし機能ではNPUが軽度に稼働し、LLMへのクエリ処理ではNPUの負荷が上昇、CADファイルのレンダリング時にはGPUが稼働する様子が視覚的に示された。

ソフトウェア面で注目を集めたのは、企業向けの新たなAIエージェント「Superclaw」だ。これは企業がファイアウォール内で独自の自律型AIを24時間稼働させるためのシステムで、会場では、4基のIntel Arc Pro B70 GPUを搭載したワークステーション上で、800億パラメーターの「Qwen 3 Coder」モデルをローカル動作させるデモが公開された。

外部のクラウドサービスに依存しないため、機密情報を保護しながら社内文書の分析処理などを実行できるとのこと。また、Panther Lakeプロセッサー搭載機を用いて、350億パラメーターの「Qwen 3.5」モデルをオンデバイスで実行するデモも行なわれた。

ハードウェアの新たな形態として、Core Ultra Series 3と64GBメモリーを内蔵したKhadas製の小型フォームファクターPCも展示していた。このモジュール式端末は専用ドックやキーボードと組み合わせてデスクトップやタブレットとして使用でき、ローカルAIエージェントの常時実行基盤として想定されている。