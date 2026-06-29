【決定版】3万円以下のゲーミングヘッドセットおすすめベスト5【2026年6月版】
2026年06月29日 14時00分更新
ゲームをより楽しむためにも、勝利するためにも欠かせないのがゲーミングヘッドセット。音質面はもちろん、長時間着けていても疲れにくい、接続方式など、選ぶ際に気になる要素は複数ある。
そんな製品のチョイスが悩ましいゲーミングヘッドセットについて、今回は3万円以下での価格帯で選び方とともにおすすめの5製品を紹介。この価格帯なら、間違いなく満足できる製品が見つかるはず。ぜひ参考にしてください！
【目次】
3万円以下のゲーミングヘッドセットを選ぶポイント
ポイント1：【着け心地】長時間装着しても心地よいかは重要
ポイント2：【サウンド】音質よりも音の臨場感や小さな音が聞き取れるか
ポイント3：【バッテリー】長時間プレイしていても気にせずに使えるか
編集部が選ぶ「3万円以下のゲーミングヘッドセット」のおすすめベスト5
Razer「Razer BlackShark V3」
SteelSeries「Arctis Nova 7 Wireless Gen 2」
ソニー「INZONE H5」
デル「Alienware Pro Wireless Headset」
ロジクール「Logicool G PRO X 2」
3万円以下のゲーミングヘッドセットを選ぶポイント（1）【着け心地】長時間装着しても心地よいかは重要
ゲームに熱中してしまうと、ついつい長時間プレイしてしまいがち。なので、長時間装着しても耳が痛くならないかはとても気になるところ。そのため、重量はもちろんのこと、イヤーパッドやヘッドバンドの素材、スライダー部分がどの程度調整できるかなど、着け心地はとても重要になってくる。ここは実際の製品でないとわかりにくい部分もあるので、量販店などで試してみるのも1つの手だ。
3万円以下のゲーミングヘッドセットを選ぶポイント（2）【サウンド】音質よりも音の臨場感や小さな音が聞き取れるか
サウンドの品質はもちろん重要。ただし、単なる音質というよりも音の臨場感や方向の正確さなど、ゲーミングヘッドセットならではの要素が求められる。
また、自分が主にプレイするゲームによっても必要な要素は変わってくる。オープンワールド系のRPGであれば世界に入り込むような臨場感が欲しいところだし、FPSであれば敵がどちらから近づいてくるかわかるように、サウンドの定位感が重要。また、ボイスチャットや配信を考えるとマイク、特にノイズキャンセリングの性能も気にしたい。
3万円以下のゲーミングヘッドセットを選ぶポイント（3）【バッテリー】長時間プレイしていても気にせずに使えるか
現在のゲーミングヘッドセットは無線接続でも遅延が十分小さくなっており、使い勝手に優れたワイヤレスタイプが人気。ただし、ワイヤレスタイプではバッテリー駆動時間はチェックする必要が生じる。
バッテリーサイズと重量は相関関係にあるものの、最近の製品では数十時間以上動作し、バッテリーが切れた場合も急速充電に対応するものが多いため、このクラスであればそこまで気にする必要はないかもしれない。
次ページでは、編集部がおすすめする3万円以下のゲーミングヘッドセット5製品を紹介！
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