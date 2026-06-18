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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第59回

Amazonの大型セールで逃さず買いたい！

【決定版】電子書籍リーダーのおすすめベスト5【2026年6月版】

2026年06月18日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　小説、ノンフィクション、新書、ビジネス書など、テキスト中心の電子書籍を長時間楽しむのであれば、画面が明るいスマホやタブレットよりも、電子ペーパー（E Ink）を用いた電子書籍端末が圧倒的に快適です。

　現代の本好きなら、きっと欲しくなる電子書籍端末の選び方とともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します！　特にKindleはAmazonの大型セールで大幅割引されます。自分に合っているか、どれが買いか。ぜひ検討時の参考にしてください！

Kindle

テキスト中心の電子書籍を楽しむなら、E Inkの電子書籍端末が目に優しくて、断然快適です

【目次】

電子書籍端末を選ぶポイント
　ポイント1：特定の電子書籍ストア専用タイプか汎用タイプか
　ポイント2：カラー対応かモノクロのみか
　ポイント3：読書以外の機能が必要かどうか

ASCII編集部が選ぶ「電子書籍端末」のおすすめベスト5
　Amazon「Kindle」
　Amazon「Kindle Paperwhite」
　Amazon「Kindle Colorsoft」
　楽天Kobo「Kobo Libra Colour」
　BOOX「BOOX Go 6 Gen2」

電子書籍端末を選ぶポイント（1）特定の電子書籍ストア専用タイプか汎用タイプか

　電子書籍端末は特定の電子書籍ストアに特化したタイプの製品と、OSにAndroidを搭載していて、ユーザーがさまざまなアプリを追加して使える製品の2タイプがあります。

　前者の代表格はAmazon「Kindle」です。Kindleでは専用アプリを必要とする電子コミックや電子雑誌にはアクセスできません。この問題を解決してくれるのがAndroidを搭載した汎用タイプの製品ですが、バッテリー容量やE Inkの制約上、一般的なタブレットほどの快適な動作は望めないのも確かです。

　そこで電子書籍は専用端末、電子コミックや電子雑誌はスマホやタブレットと使い分けるのも1つの方法となります。

電子書籍端末を選ぶポイント（2）カラー対応かモノクロ対応のみか

　E Inkの電子ペーパーは以前はモノクロのみでしたが（白黒の階調表示は可能）、最近はカラータイプのパネルも普及段階に入り、搭載製品が増加中です。

Kindle

カラーE Inkはスマホやタブレットとはまったく違う種類のディスプレーです。どちらかと言えば、実写系のコンテンツの方が得意かもしれません

　ただし、E Inkのカラーパネルは液晶や有機ELのような鮮やかな表示ではなく、印刷物に近い……実際にはそれよりもかなり淡い色合い表示になります。スマホやタブレットでの鮮やかなカラー表示を前提にした最近のコンテンツ、特にスマホ向けに最初から電子で作られたコミックの表示には、適した存在とは正直言いがたいので注意が必要です。

　それでもライトノベルやコミックの美麗なイラストを、カラーで楽しめるメリットがあるのもまた確か。あとはユーザーの目的や価格差をどう判断するかになります。

電子書籍端末を選ぶポイント（3）読書以外の機能が必要かどうか

　電子書籍端末の電子書籍以外での利用ですが、E Inkのディスプレーは画面の書き換えにどうしてもワンテンポかかるという制約を持っているため、たとえばウェブブラウザーを使ったり、動画を見たりといった用途は非現実的です（それ以前にモノクロでは……ですが）。

Kindle

ペンによる手書きでのメモ取りに対応した製品も数多くあります

　製品の中にはペン対応で手書きメモ用途に使えるものもあるので、そうした使い方に興味があるなら、チェックしておくといいでしょう。

　次ページでは、編集部がおすすめする電子書籍端末5製品を紹介します！

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