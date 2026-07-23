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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第63回

U-NEXT契約者向けの「U-NEXT MOBILE」が最近話題！

【決定版】月1500円以下の格安SIMのおすすめベスト5【2026年7月版】

2026年07月23日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　あらゆる生活必需品の価格が上昇する中、スマホの料金くらいはしっかりと節約したいところ。そこで味方になってくれるのが、いわゆる「格安SIM」です。

　格安だから“安かろう悪かろう”のイメージを持っている人はいまだ多いのですが、現状では品質は決して悪くなく、大手キャリアと大差なく使えます

　今回はその中でも、毎月使える“ギガ”がしっかり用意されている「月1500円以下の格安SIM」をピックアップ。大手キャリアからの移行なら月数千円の節約も夢ではありません！ この「月1500円以下の格安SIM」を選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のサービスを紹介します。契約時の参考にしてください！

格安SIM

月20GBの格安SIMが実質300円で利用できる!?　その仕組みについても紹介します

【目次】

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント
　ポイント1：【通信量（ギガ）】翌月繰り越しがあるとしっかり使い切れる
　ポイント2：【通信品質】MVNOは平日昼休みに遅くなる可能性もある
　ポイント3：【初期費用】案外大きいので要チェック

編集部が選ぶ「月1500円以下の格安SIM」ベスト5
　日本通信SIM「合理的みんなのプラン」
　IIJmio「ギガプラン 10ギガ」
　U-NEXT「U-NEXT MOBILE」
　mineo「マイピタ 7GB」
　KDDI「povo2.0 サブスク5GB」

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（1）【通信量（ギガ）】翌月繰り越しがあるとしっかり使い切れる

　格安SIMを比較する際で一番気になるのは、利用できる通信量（いわゆるギガ）でしょう。月1500円前後の格安SIMは7～15GB程度が中心。自宅には光回線（＋Wi-Fi）があって、外で動画を見るとしても、1日平均20～30分程度という人なら十分に足りる量です。

　自分が具体的にどのくらいの通信量が必要かは、現在契約しているキャリアのサイトで毎月どの程度使っているかチェックするといいでしょう。

格安SIM

画面の例では12月は1GB、1月は1.5GBしか使っていないことがわかります

　また格安SIMの多くは、使い切れなかったギガを翌月に繰り越せるサービスもあります。10GBプランに加入していても、ある月は5GBしか使わなかった場合は、翌月は5GBがプラスされて15GBに。また5GBしか使わないと翌々月は20GBに、といった具合です。ギガの消費量に増減があっても対応できるので、しっかり料金を節約できるわけです。

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（2）【通信品質】MVNOは平日昼休みに遅くなる可能性もある

　料金が手頃な「格安SIM」は、大手キャリア（ドコモ／au／ソフトバンク）が別ブランドとして展開しているもの（UQモバイルやワイモバイル、ahamoなど）と、大手キャリアから回線を借りてサービスしているものの2タイプがあります（後者を「MVNO」と呼びます）。

　MVNOは、サービス内容がシンプルで低料金が売り。以前の「格安だから品質も悪いんでしょ？」というイメージもほぼ払拭されています。サービスエリアについても、基本的には元の回線を提供している大手キャリアと同等です。

　ただしその特性上、ユーザーのアクセスが殺到する平日昼休みは若干速度が低下するのも確か。それでもスマホで動画を見る程度なら、まず問題になりません

格安SIM

MVNOの格安SIMではユーザーの利用が集中する時間帯に速度が若干低下する傾向は確かにあります。その典型例が平日の昼休み。それでもスマホで動画を見る程度ならまず問題ありません

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（3）【初期費用】案外大きいので要チェック

　格安SIMを選ぶ際は、月々の料金だけでなく、加入時の初期費用や特典についてもチェックしたいところです。料金が安いだけに、3500円程度の初期費用はトータルでは小さくありませんし、加入から数ヵ月間の料金割引やキャッシュバック、スマホの割引販売などがあるとさらに差が広がります。

　一方で、「加入特典はない代わりに月額料金が安い」というサービスもあります。シンプルに毎月の料金の安さを重視するなら、こうした格安SIMを選択するのもありです。

　次ページでは、編集部がおすすめする月1500円以下の格安SIM、5サービスを紹介します！

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