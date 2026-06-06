でかっ！「ジョッキパフェ」に人気の桃フレーバー、びっくりドンキーで今年も

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は6月10日より、期間限定で「ピーチデザート」4種を販売します。
パフェからジョッキまでピーチデザート全4種が登場
昨年も好評だったというびっくりドンキーのピーチでフェア。今年も桃を使用したパフェやサンデーなど全4品をラインアップします。今回、ピーチソースを刷新し、より果肉感を感じられる点がポイントといいます。
▲ピーチパフェ 980円
北海道産ソフトクリームの周りに白桃のシロップ漬けをあしらい、内部にピーチゼリーと杏仁を組み合わせた構成です。桃の味や香りに、食感も楽しめるといいます。
▲ピーチサンデー 590円
北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた一品です。
▲バニラアイスのピーチシフォンプレート（単品） 740円
コーヒーセット 840円
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えたデザートです。
▲ジョッキパフェ（ピーチ） 1780円
白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などをジョッキに入れたボリュームのあるメニューです。複数人でシェアして楽しむのもオーケーとのことです。
びっくりドンキーのピーチスイーツが今年も登場
桃の果肉感をしっかり感じられるデザートがそろっていて、見た目にも華やかなラインアップとなっています。
ボリュームのあるジョッキパフェから気軽に楽しめるサンデーまで選べるのもうれしいポイントです。この機会にお店に足を運んでみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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