でかっ！「ジョッキパフェ」に人気の桃フレーバー、びっくりドンキーで今年も

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は6月10日より、期間限定で「ピーチデザート」4種を販売します。

パフェからジョッキまでピーチデザート全4種が登場

昨年も好評だったというびっくりドンキーのピーチでフェア。今年も桃を使用したパフェやサンデーなど全4品をラインアップします。今回、ピーチソースを刷新し、より果肉感を感じられる点がポイントといいます。

▲ピーチパフェ 980円

北海道産ソフトクリームの周りに白桃のシロップ漬けをあしらい、内部にピーチゼリーと杏仁を組み合わせた構成です。桃の味や香りに、食感も楽しめるといいます。

▲ピーチサンデー 590円

北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた一品です。

▲バニラアイスのピーチシフォンプレート（単品） 740円

コーヒーセット 840円

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えたデザートです。

▲ジョッキパフェ（ピーチ） 1780円

白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などをジョッキに入れたボリュームのあるメニューです。複数人でシェアして楽しむのもオーケーとのことです。

びっくりドンキーのピーチスイーツが今年も登場

桃の果肉感をしっかり感じられるデザートがそろっていて、見た目にも華やかなラインアップとなっています。

ボリュームのあるジョッキパフェから気軽に楽しめるサンデーまで選べるのもうれしいポイントです。この機会にお店に足を運んでみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。