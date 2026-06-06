まさかの！江頭2:50コラボビール、全国で発売中　その名も「EGA BEER」

アサヒビールは6月2日より、「アサヒEGA BEER」を全国で数量限定販売しています。

350ml缶と500ml缶の2サイズ展開。アルコール度数は5.5％です。

江頭2:50「EGA BEER」が全国発売！

“EGA BEER”はタレントの江頭2:50さんと共同開発したビールで、「ビール好きのためのビール」をコンセプトに展開されます。2025年9月にテスト販売サイトで数量限定販売された商品をベースに、今回パッケージデザインを刷新して全国発売となりました。

6種のホップを使用し、豊かなコクや香り、苦みが感じられるといいます。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味も特徴だとしています。

赤・白・銀・黒を基調に「E」「G」「A」「B」の文字を配置したデザインで、6缶パックには複数パターンがランダムに封入されます。

なお、500ｍl缶は「ひょっこりエガちゃん」のデザインが採用されており、350ml缶とは異なる仕様となっています。

テスト販売を経て待望の全国展開スタート！

個性的なパッケージとが目を引く「アサヒEGA BEER」が、ついに全国展開となりました。6種のホップのコクと香り、そしてスーパードライの酵母由来のキレを感じられるとしており、ビール好きな人に向けた味わいに仕上がっているそうです。

数量限定での展開となるため、気になる人は早めにチェックしましょう。

※価格は税込み表記です。