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まさかの！江頭2:50コラボビール、全国で発売中　その名も「EGA BEER」

2026年06月06日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アサヒEGA BEER　表面

　アサヒビールは6月2日より、「アサヒEGA BEER」を全国で数量限定販売しています。

　350ml缶と500ml缶の2サイズ展開。アルコール度数は5.5％です。

江頭2:50「EGA BEER」が全国発売！

　“EGA BEER”はタレントの江頭2:50さんと共同開発したビールで、「ビール好きのためのビール」をコンセプトに展開されます。2025年9月にテスト販売サイトで数量限定販売された商品をベースに、今回パッケージデザインを刷新して全国発売となりました。　

アサヒEGA BEER　裏面

　6種のホップを使用し、豊かなコクや香り、苦みが感じられるといいます。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味も特徴だとしています。

　赤・白・銀・黒を基調に「E」「G」「A」「B」の文字を配置したデザインで、6缶パックには複数パターンがランダムに封入されます。

500ml缶のパッケージには「ひょっこりエガちゃん」がデザインされています

　なお、500ｍl缶は「ひょっこりエガちゃん」のデザインが採用されており、350ml缶とは異なる仕様となっています。

テスト販売を経て待望の全国展開スタート！

　個性的なパッケージとが目を引く「アサヒEGA BEER」が、ついに全国展開となりました。6種のホップのコクと香り、そしてスーパードライの酵母由来のキレを感じられるとしており、ビール好きな人に向けた味わいに仕上がっているそうです。

　数量限定での展開となるため、気になる人は早めにチェックしましょう。

※価格は税込み表記です。

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