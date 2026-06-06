ステーキ×大海老が1枚に！ピザーラ新作、究極のマルゲリータも登場

ピザーラは6月10日より、期間限定で「極上のステーキ＆シュリンプクォーター」を発売します。
ステーキ、大海老、人気のロングセラーが一枚に！
「極上のステーキ＆シュリンプクォーター」はステーキや大海老など人気の具材を一枚で味わえる、贅沢シリーズのクォーターピザとして登場します。あわせて、同シリーズとして「究極のマルゲリータクォーター」もラインアップします。
▲極上のステーキ＆シュリンプクォーター M3490円〜、L5760円〜
肉の旨みと魚介の風味を同時に味わえるクォーターピザですです。
香ばしく焼き上げたステーキに濃厚なBBQソースを合わせた「BBQステーキ」、大ぶりの海老にガーリックの旨みを効かせた「大海老のガーリックシュリンプ」、エビやイカ、貝柱をトッピングした「シーフードイタリアーナ」、バジルやトマト、2種のミートを組み合わせた「イタリアンバジル」の4種類で構成されます。
▲究極のマルゲリータクォーター M2990円〜、L4820円〜
イタリア産水牛モッツァレラを使用した4種類のマルゲリータを組み合わせた一枚です。
「生ハムの贅沢マルゲリータ」「フレッシュマッシュルームのマルゲリータ」「水牛モッツァのプレミアムマルゲリータ」「マルゲリータブッファラ」を一度に楽しめる内容となっています。
▲ナゲットミックス 通常価格：480円
内容：ピザーラナゲット 3個・ローステッドポテト 5本
また対象ピザを注文した人に、「ナゲットミックス」またはドリンクをプレゼントするキャンペーンも同日から11月3日まで実施します。
ナゲットミックスはピザーラナゲット3個とローステッドポテト5本のセットで、ピザとあわせて楽しめる内容です。
ピザーラの贅沢シリーズが今年も強い！
ステーキと大海老が同時に楽しめる贅沢な「極上のステーキ＆シュリンプクォーター」は、1枚でもかなり満足度が高そうです。
ナゲットかドリンクが付くキャンペーンも実施しているので、家でちょっと贅沢したい日にちょうどよさそうです。この機会に試してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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