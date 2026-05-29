サンワサプライ、65W PD対応『クランプタップ』発売　デスク配線を一気に整理

サンワサプライは、デスクにしっかり固定できるクランプ固定式タップ「TAP-B115UC-2BK（ブラック）」「TAP-B115UC-2W（ホワイト）」を6月中旬に発売予定と発表した。価格は15,180円。

新製品は、最大65W出力を誇るUSB Type-Cポートを搭載しており、ノートパソコンやスマートフォンを急速充電することができる。2P・3個口のAC差込口も装備し、USB Power Delivery（PD）対応であるため、複数のACアダプタを使う必要がなく、デスク周りをすっきり整理できることがポイントだ。本体は90度ごとに回転でき、設置場所に合わせて4方向に向きを変更できるという。

TAP-B115UCの最大の特徴は、クランプ部分からワンタッチで取り外せる構造にある。これにより、固定するだけでなく、必要なときには卓上へ簡単に移動して使いやすくなる。オフィスのデスクワークはもちろん、フリーアドレスや在宅勤務など、さまざまなワークスタイルや用途に柔軟に対応。さらに、本体はクランプ装着時でも配線がしやすいように設計されている。

スペースを無駄にしない上質なデザインや安全対策も施されている。全ての差込口にはホコリ防止シャッターが付属し、トラッキング防止のための絶縁キャップがプラグ根元に取り付けられている。長さ2mのロングコードも採用され、離れた場所の電源も安心して利用できるよう配慮されている。