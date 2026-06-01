BTSもブルーノ・マーズも！音ゲー感覚で弾けるカシオ×ROLI 音楽アプリ発表

カシオ計算機は6月1日、英国の音楽テクノロジー企業ROLI（Luminary ROLI Limited）と戦略的パートナーシップを締結したと発表した。協業の第一弾として音楽アプリ「ROLI Learn for CASIO」を6月中に公開する予定だ。対応OSはiOS／Android。月額制のサブスクリプションで提供し、登録後30日間は無料で試せる。
「ROLI Learn for CASIO」
楽譜表示はもちろん、電子鍵盤楽器をゲーム感覚で弾ける音楽アプリ
ROLI Learn for CASIOは、ユーザーそれぞれの演奏技術レベルに合わせて、電子鍵盤楽器を楽しみながら弾けるように演奏をサポートするアプリだ。ポップスからクラシックまで幅広い楽曲を演奏でき、バンド伴奏やボーカル入りのバックミュージックに合わせて弾けるのも特徴だ。楽譜が読めなくても、画面の表示に合わせることで鍵盤を弾くことができるなど、演奏時にはレベルや好みに応じて4種類の表示モードを切り替えられる。また、演奏スピードを低速に設定して段階的に進められる機能も備える。毎月楽曲が追加されるライブラリーに加え、音感やリズム感を養うゲームやエクササイズも収録する。
収録楽曲には、ROLIがすでに自社製楽器向けに提供している1200曲以上の楽曲に加え、ROLI Learn for CASIO専用に搭載される楽曲が50曲以上ある。専用楽曲は今後も追加される予定だ。専用楽曲の例として、ブルーノ・マーズ「Treasure」、BTS「Butter」、久石譲「あの夏へ（One Summer's Day）」などが挙げられている。
サブスクリプションは月額と年額の2種類。日本では初回特別価格として、月額1912円、年額1万5192円が設定されている。対応エリアは日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの5ヵ国で、対応言語は英語と日本語。いずれも今後拡張する予定だという。
アプリは、ワイヤレスMIDI＆AUDIOアダプター「WU-BT10」に対応したカシオの電子鍵盤楽器と連携し、楽器の音響システムを活用した音で演奏できる。対応楽器は「Privia」「CELVIANO」「Casiotone」「CDP」の各シリーズで、PX-S1100やAP-750、CT-S1000V、CDP-S300などが含まれる。利用にはWU-BT10が必要となる。
今回の協業は、ROLIの「Free the Music（音楽を解放する）」というミッションと、カシオの電子楽器事業のステートメント「Sound for Style」が重なり実現したもの。両社は「Feel the Music, Shape Your Style」をパートナーシップのコアメッセージに掲げる。カシオ計算機 常務執行役員 サウンド・クリエーション事業部長の河合哲哉氏は、今回の協業について「Sound for Styleをさらに進化させるための大きな一歩」とコメントしている。
ROLI Learn for CASIOは、カシオが日本企業として初めて出展するクリエイティブ・フェスティバル「SXSW London 2026」で発表。SXSW Londonは、米オースティンで開催されるSXSWの欧州版で、2026年は6月1日から6日に開催される。2025年の初開催では2万503名が参加した。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります