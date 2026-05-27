カシオ、121万円のG-SHOCK。氷の宝石箱やぁ〜

氷の柱を閉じ込めた、121万円のG-SHOCK。
カシオ計算機は5月27日、G-SHOCKの最上位シリーズ「MR-G」から、極地の海で生まれる氷柱「ブライニクル」をモチーフにした本格ダイバーズウオッチ「MRG-BF1000EB」を発表した。発売日は6月12日。価格は121万円で、世界限定800本の特別モデルだ。
「MR-G」30周年を記念したFROGMANだ。本格ダイバーズとして知られるシリーズで、MR-G版では耐衝撃性やISO規格200m潜水用防水といった実用性能に、金属外装の仕上げや素材表現が特徴。
今回のテーマに選ばれたブライニクルは、極地の海で海水が凍り、海中へ氷の柱のように伸びていく自然現象。MRG-BF1000EBでは、その静かで鋭い造形を、ベゼルのカットと青い処理で表現している。
目を引くのは、純チタンの約4倍の硬度を持つ合金「COBARION」を使ったベゼルだ。宝石研磨職人の小松一仁氏が監修し、職人がひとつずつファセットカットを施した。螺旋状に刻まれた細かな面にブルーAIP処理を重ねることで、渦を巻く氷柱のような光り方を狙っている。
FROGMANらしい左右非対称デザインを強調する2つのフロントビスには、57面ラウンドブリリアンカットのラボグロウンブルーサファイアを配置した。ダイバーズウォッチというギア感のあるジャンルに、宝飾的なきらめきを加えた形だ。
裏蓋にも記念モデルらしい演出がある。FROGMANのアイコンであるカエルのキャラクターに加え、「MR-G 30TH」の文字と世界限定800本を示すシリアルナンバーを刻印した。
バンドは2種類が付属する。ひとつは変色や汚れ、経年劣化に強いデュラソフトバンド。もうひとつはチタンブレスレットだ。時計本体、交換用ブレスレット、交換工具は、日本のラゲージブランド「プロテカ」と共同開発した専用ボックスに収められる。
機能面では、Bluetooth通信機能や電波ソーラーに対応。ダイビングログをスマートフォン上で確認できるほか、FROGMANらしい潜水時の視認性も備える。
水中で使える実用品でありながら、氷をモチーフにした宝飾品と言うべき美しさも兼ね備えた記念モデル。121万円という価格はもちろん安くはないが、G-SHOCKの耐久性と、日本の加工技術と、記念モデルとしての希少性をまとめて腕に着けるための一品だ。
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