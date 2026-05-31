テレビ東京の恋愛バラエティー「チャンスのチワワ」にも出演中の水咲優美（みずさき・ゆみ）さんが、4th DVD「最胸」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：132分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月17日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
イメージDVD復帰はなんと6年ぶり。グラビア活動もここ2年ほど離れていたのだが、今年に入ってから「リスタートの気持ちで本気でがんばりたい」と強く思うようになったという。ちょうど29歳を迎えたころ……2月の寒いなか、千葉県で撮影された4th DVDは、旅館の女将役で魅せる映像である。
――また戻ってきてくれて感涙です！
【水咲優美】 デビューした当時と比べたら体がボリュームアップしましたが、ファンの方々から「現在の体型で作品を出してほしい」という声は多かったんです。ちょうどグラビアに再び力を入れたいと考えていたし、みなさんの要望に応えようとイメージDVDへの挑戦を決めました。
――旅館の女将役を演じているそうですね。
【水咲優美】 私のことが好きだった年下の幼なじみ（＝視聴者）が、お客様として泊まりに来るという物語になっています。冒頭シーンも着物姿でおもてなし。昔のことを話しながら過ごすうちに仲が深まっていく流れです。
――シーンとしては？
【水咲優美】 着物姿のまま客室を案内したり、Tシャツ姿でデッキブラシを手に大浴場を掃除したり、ヒョウ柄のドレスを着てバーラウンジで騒いだりしています。ナイトプールで金色のビキニで踊るシーンなども撮りました。
――オススメは？
【水咲優美】 昔を思い出そうと、制服＆ルーズソックスで魅せるシーンです。実は私がずっと「ギャル制服を着たい」と言っていたので、その念願を叶えることができてうれしかったです。ルーズソックスも初めてだったし、ぜひ楽しんでほしいです。
――タイトルにちなみ、「最胸」感で挙げるなら？
【水咲優美】 ジャケ写のカーキ色の衣装です。自分の胸の形にすごく合っているし、一番きれいに映し出すことができたんじゃないかと思います。谷間よりも横乳や下乳のほうに注目してください（笑）。
6年ぶりなので特にセリフに苦戦したそうだが、「制服も自分的にはイケてたと思うし、イメージDVDも需要がある限りがんばりたい」と手応えを実感。バラエティーでの活躍も含めて、今後の動向から目が離せなくなりそうだ。
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