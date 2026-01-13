富士通の春モデルPCは「FMV-AI」搭載!! 次世代Ryzen「16型フラッグシップ」に世界最軽量ノートは「スナドラX」に!!





FCCLこと富士通クライアントコンピューティングはFMVシリーズ・パーソナルコンピューターの春モデルを発表した。

FMVの共通機能として「人に寄り添うAI」として、独自のAIアプリとサービス「FMV-AI」を展開する。

画像・動画の整理、自動編集は「Reclip」と「PowerDirector for FMV」、スマホ連携は「Share Drop」、パソコンの困りごとやトラブルは「AI Mate」でサポートする。

また「AI Plus+」では文章・画像・音声など多様なAIサービスが月1100円で使い放題などを用意する。

新デザインのPCはプレミアム16型ノートの「Note A」（A79-L1）で最新のRyzen AI 400シリーズを採用。超軽量の14型「Note U」では「Snapdragon X」搭載モデルが登場したほか、16型「Note P」、一体型の「Desktop F」も「Ryzen」でアップデートされた。

アルミボディのソリッドデザインに

次世代Ryzen搭載でAIを徹底活用

「Note A」（A79-L1）



新デザインのモバイルノートは16型の「Note A」（A79-L1）で、カバーの繋ぎ目を極力感じさせない「ベゼルカバーレスデザイン」を採用。フルフラットの天板、アルミボディにダイヤカットのシンプルデザインとなっている。

CPUはCES2026で発表となった最新の「AMD Ryzen AI 7 445」で6コア12スレッド、15-54W動作で、内蔵GPUは「AMD Radeon 840M」、NPUは50TOPSの性能である。メインメモリーはLPDDR5X-7500で16GB、ストレージは512GB搭載する。

ディスプレーは16インチ1920×1200ドットのフルフラット・ファインパネル、500ニト、100%sRGB、4辺狭額縁だ。

キーボードはおなじみFCCLのキーボードマイスター監修でかな刻印はなし。2段階押下圧、バックライト内蔵、天板のリフトアップで傾斜がつく。キーピッチは18.4mm、ストロークは1.7mm。

インターフェースはUSB4 Gen3×2でUSB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode対応に、USB 3.2 Gen1×2（1つは電源オフUSB充電機能付）、HDMI、1000BASE-T/TXの有線LAN、SDカードスロットで無線はWi-Fi 7（5.76Gbps対応）、Bluetooth搭載。ボディーサイズは355×249×19.9mm。

店頭モデルは約25万円で2月中旬発売予定だ。

WEB MART限定カスタムメイドモデルは「WA4-L1」で、CPUはRyzen AI 5 430（4コア8スレッド、15-28W、NPUは50TOPS）が選択できるほか、メインメモリーはRyzen 7のときのみ32GBが、SSDは1/2TBが、Officeなし、小型ACアダプターが選択できる。

16型で19.7mm・1.68kgのモバイルノート

「Note P」（P75-L1）



CPUは新たに「AMD Ryzen 7 250」を搭載、8コア16スレッド、15-30W、GPUは「AMD Radeon 780M」でNPUは16TOPSだ。メインメモリーはLPDDR5X-7500で16GB、ストレージは512GB搭載する。

ディスプレーは1920×1200ドット液晶で300ニト、従来のグレアから今回はノングレアとなった。

ボディが強化され、MIL規格準拠となった。バッテリーは1時間で80%の高速充電が可能となり、利用者がバッテリーを交換できるようになった。持続時間はJEITA3で12.3/19.3時間だ。

インターフェースはUSB4 Gen3×2でUSB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode対応に、USB 3.2 Gen1×2（1つは電源オフUSB充電機能付）、HDMIで無線はWi-Fi 7（2.88Gbps対応）、Bluetooth搭載。ボディーサイズは355×243×19.7mm、重量は1.68kg。

店頭モデルは約23万円で1月中旬発売予定だ。

WEB MART限定カスタムメイドモデルは「WP1-L1」で、CPUはRyzen 5 230（6コア12スレッド、15-30W、NPUは16TOPS）が選択できるほか、メインメモリーはRyzen 7のときのみ32GBが、SSDは1/2TBが、Officeなし、小型ACアダプターが選択できる。

世界最軽量がSnapdragon X搭載に

「Note U」（UQ-L1/U59-L1）



「UQ-L1」は新たに「Snapdragon X1-26-100」を搭載。黒モデルで876g、白モデルで886gのおなじみ超軽量ノートだ。

ディスプレーは新たに「可変リフレッシュレート」となり、バッテリー駆動時間の延長を実現し、最大41時間駆動となった。また、キーボードはキーボードマイスター監修で、新たに「2段階押下圧」となった。サイズは308.8×209×16.3～17.8mm。

「U59-L1」はインテルの「Core Ultra 5 226V」搭載となり、NPUが40TOPSに、重さは908gとなる。

ディスプレーは新たにタッチ対応に、キーボードは「2段階押下圧」となった。また、Webカメラが顔認証対応になっている。

メインメモリーは16GB、SSDは512GBで、ディスプレーは14インチの1920×1200ドット、インターフェースはUSB4 Gen3×2でUSB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode対応に、USB 3.2 Gen1×2（1つは電源オフUSB充電機能付）、HDMI、1000BASE-T/TXの有線LAN、マイクロSDカードスロットで無線はWi-Fi 7（5.76Gbps対応）、Bluetooth搭載。

価格は「UQ-L1」が約22万円で1月中旬、「U59-L1」が約24万円で2月中旬発売予定だ。

WEB MART限定カスタムメイドモデルは、世界最軽量の「FMV Zero」が「WU6-L1」でCPUは「Snapdragon X1-26-100」、バッテリー容量が31Whの重さ634gとなる。メインメモリーは32GBが、SSDは1/2TBが、Officeなしが選択できる。

インテルモデルは「WU1-L1」で、Core Ultra 7 256V/258Vが選択でき、メインメモリーは32GBが、SSDは1/2TBが、Officeなしが選択できる。ディスプレーはノンタッチ・ノングレアが、また、Officeなしが選択できる。

ディスプレー一体型もCPUがRyzen AIに

「Desktop F」(F77-L1/F75-L1/F55-L1)



「F77-L1」は27型のディスプレー一体型PCで、CPUが「AMDRyzen AI 7 350」になった。メインメモリーは32GB、SSDは1TB内蔵。

ディスプレーは27インチ2560×1440ドット、光学ドライブはBDXL対応Blu-ray Discドライブ内蔵。

インターフェースはUSB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-A、HDMI入力、HDMI出力、SDカードスロット、有線LAN、Wi-Fi 6E（2.4Gbps対応）、Bluetooth。

サイズは616×189×437mm、重さは8kg。価格は約32万円で1月中旬発売予定。

WEB MART限定カスタムメイドモデルは「WF3-L1」で「Ryzen AI 5 340」、メインメモリーは16/64GB、SSDは256/512GB/2TB、ディスプレーは4K（3840×2160ドット）、DVDスーパードライブ、Officeなしが選択できる。

23.8インチの「F75-L1」、「F55-L1」はCPUが「Ryzen AI 7 250」と「Ryzen AI 5 220」になった。メインメモリーは16GB、SSDは512GB。

ディスプレーは23.8インチ1920×1080ドット、光学ドライブはDVDスーパーマルチ内蔵。

インターフェースはUSB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-A、HDMI入力、HDMI出力、SDカードスロット、有線LAN、Wi-Fi 6E（2.4Gbps対応）、Bluetooth。

サイズは544×189×395mm、重さは6.2kg。価格はF75が約25万円、F55が約23万円で1月中旬発売予定だ。

WEB MART限定カスタムメイドモデルは「WF2-L1」が「Ryzen AI 7 350」、メインメモリーは16/ 32/ 64GB、SSDは256/ 512GB/ 1/ 2TB、Officeなしが選択できる。「WF1-L1」はRyzen 7/5に加え「Ryzen 3 210」が、メインメモリーは8/ 32/ 64GB、SSDは256GB/1/2TB、ボディーカラーはホワイト、DXL対応Blu-rayDiscドライブ、Officeなしが選べる。

1月13日より

キャッシュバックキャンペーンも



対象商品を対象販売店で購入した場合、キャッシュバックを受けられる。WEB MARTでの購入は対象外。

対象期間は1月13日～4月19日、申込期限は5月31日（日）まで。

対象商品はFMVモバイルパソコンでNote U、NoteC、NoteM、UHシリーズ、MHシリーズ。

キャッシュバック金額は1台につき1万円、ワイド保証POSA版1件につき2000円（対象のFMVパソコンと同時加入に限る）で、パソコン+ワイド保証購入で1万2000円/台がキャッシュバックとなる。