富士通のキーボードマイスターが爆速文字入力を実現した「FMV Keyboard X」を発表!!





富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は4月7日に、「FMV Keyboard X」をクラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて提供することを発表した。

2021年に発売した、モバイルキーボード「LIFEBOOK UH Keyboard」(UHKB)に次ぐ製品で、先代はモバイル用だったが、今回の「FMV Keyboard X」はデスクトップ用であることが大きな違いで、タッチパッドなどのポインティングデバイスは内蔵せず、「思考速度に入力が追いつく」がコンセプトの高速文字入力キーボードだ。

クラウドファンディングは4月8日11:00～6月12日で、早期割引支援額は先着100台が23%OFFで2万2870円となる。富士通ショッピングサイトWEB MARTでの販売時は2万9700円の予定だ。発送は2026年9月中旬となる。

UHKBはパンタグラフ構造に高レスポンスキーボード、2段階押下圧を搭載していたが、今回の「FMV Keyboard X」は静音設計の「磁気スイッチ」を採用し、床面積も最小化したコンパクト型キーボードだ。色は「ホワイト」と「ブラック」の2色だが、クラウドファンディングの早期応募者じは「グレー」のキートップが無償で提供される。

対応OSはWindows11、macOS 13(Ventura)以降、iOS・iPadOS17以降、Android 13以降、ChromeOSで、マルチペアリングは最大4台となる。

省スペースで最高のキーボードを

「磁気スイッチ」で押下量をカスタマイズ可能

「ラピッドトリガー」、「Nキーロールオーバー」を実現

押下圧は「ハード」、「オススメ」、「ライト」に切り替え可能

先代は世界最軽量ノートPC「LIFEBOOK UH-X」をベースとしたが、今回の今回の「FMV Keyboard X」は「FMV Note U」と同様の配列を採用し、カーソルキーは独立した配置となっているほか、キー間隔も最善になっている。

キースイッチには「磁気スイッチ」を採用。磁石とセンサーで押下量を検出するので、接点がなく、摩耗がないので高い耐久性を実現。静音で打鍵音も小さくなっている。

押下深度に関係なく、押し始めるとON、戻し始めるとOFFという「ラピッドトリガー」が可能。高速タイピング時の誤入力を防止できる。「Nキーロールオーバー」も実現し、すべてのキーの同時入力を正確に認識し、高速タイピングや複雑な同時入力時の誤入力を防止する。

また、磁気スイッチなので、どの押下量でON/OFFするかという「アクチュエーションポイント」を3段階で設定が可能だ。

FMVキーボードマイスターが監修した3種類のプリセットを提供する。キーごとに「アクチュエーションポイント」＝「押下量」を設定したものだが、あたかも「押下圧」が異なるように感じるもので、「ハード」は深く押し込んで確実な入力、「オススメ」はFMVノートPCと同様の押し圧感、「ライト」は軽い力で素早く入力できる。ユーティリティーソフトでユーザーが設定も可能になる予定だ。

いずれも、FMVシリーズが採用する「2段階押下圧キーボード」のように、小指や薬指で押すキーは「軽く」、人差し指の部分は「重く」感じる設定も可能となる。

キーピッチは約19mmでキーストロークは約3mm、バックライトを内蔵するが、キーの印字は透過型ではないので、文字は光らない。

PCとのインターフェースはBluetooth6.0とUSB接続、ドングルによるレシーバーの3種類が可能。

バッテリーは2400mAh内蔵で動作時間はバックライトOFFで約1カ月。サイズは約299×118.5×27.6mmで重さは約600g。

付属品は専用USBレシーバー(Type-A）、USBケーブル(Type-C to Type-A)約1.5m、取扱説明書(保証書付き）、交換用キーキャップセット、キーキャップ引き抜き工具となる。