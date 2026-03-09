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Windows、macOS、iOS・iPadOS、Android 、ChromeOSで使えます

富士通のキーボードマイスターが爆速文字入力を実現した「FMV Keyboard X」を発表!!

2026年04月08日 03時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は4月7日に、「FMV Keyboard X」をクラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて提供することを発表した。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　2021年に発売した、モバイルキーボード「LIFEBOOK UH Keyboard」(UHKB)に次ぐ製品で、先代はモバイル用だったが、今回の「FMV Keyboard X」はデスクトップ用であることが大きな違いで、タッチパッドなどのポインティングデバイスは内蔵せず、「思考速度に入力が追いつく」がコンセプトの高速文字入力キーボードだ。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　クラウドファンディングは4月8日11:00～6月12日で、早期割引支援額は先着100台が23%OFFで2万2870円となる。富士通ショッピングサイトWEB MARTでの販売時は2万9700円の予定だ。発送は2026年9月中旬となる。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

キーボードマイスターこと設計部長の藤川英之氏が設計コンセプトを解説した

　UHKBはパンタグラフ構造に高レスポンスキーボード、2段階押下圧を搭載していたが、今回の「FMV Keyboard X」は静音設計の「磁気スイッチ」を採用し、床面積も最小化したコンパクト型キーボードだ。色は「ホワイト」と「ブラック」の2色だが、クラウドファンディングの早期応募者じは「グレー」のキートップが無償で提供される。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　対応OSはWindows11、macOS 13(Ventura)以降、iOS・iPadOS17以降、Android 13以降、ChromeOSで、マルチペアリングは最大4台となる。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

グレーのキートップが付いてくるので自分の好みに合わせたカスタマイズが可能だ

省スペースで最高のキーボードを
「磁気スイッチ」で押下量をカスタマイズ可能
「ラピッドトリガー」、「Nキーロールオーバー」を実現
押下圧は「ハード」、「オススメ」、「ライト」に切り替え可能

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　先代は世界最軽量ノートPC「LIFEBOOK UH-X」をベースとしたが、今回の今回の「FMV Keyboard X」は「FMV Note U」と同様の配列を採用し、カーソルキーは独立した配置となっているほか、キー間隔も最善になっている。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

マイスターによる究極のカーソルキー配置

　キースイッチには「磁気スイッチ」を採用。磁石とセンサーで押下量を検出するので、接点がなく、摩耗がないので高い耐久性を実現。静音で打鍵音も小さくなっている。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　押下深度に関係なく、押し始めるとON、戻し始めるとOFFという「ラピッドトリガー」が可能。高速タイピング時の誤入力を防止できる。「Nキーロールオーバー」も実現し、すべてのキーの同時入力を正確に認識し、高速タイピングや複雑な同時入力時の誤入力を防止する。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　また、磁気スイッチなので、どの押下量でON/OFFするかという「アクチュエーションポイント」を3段階で設定が可能だ。

　FMVキーボードマイスターが監修した3種類のプリセットを提供する。キーごとに「アクチュエーションポイント」＝「押下量」を設定したものだが、あたかも「押下圧」が異なるように感じるもので、「ハード」は深く押し込んで確実な入力、「オススメ」はFMVノートPCと同様の押し圧感、「ライト」は軽い力で素早く入力できる。ユーティリティーソフトでユーザーが設定も可能になる予定だ。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

　いずれも、FMVシリーズが採用する「2段階押下圧キーボード」のように、小指や薬指で押すキーは「軽く」、人差し指の部分は「重く」感じる設定も可能となる。

　キーピッチは約19mmでキーストロークは約3mm、バックライトを内蔵するが、キーの印字は透過型ではないので、文字は光らない。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

白も黒もキートップの印字はコントラストが低いうえ、バックライトは透過しないという仕様だ

　PCとのインターフェースはBluetooth6.0とUSB接続、ドングルによるレシーバーの3種類が可能。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

左手の背面にはType-C端子

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

右手の背面にはスイッチ

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

底面にはスタンドとドングル収納部がある

　バッテリーは2400mAh内蔵で動作時間はバックライトOFFで約1カ月。サイズは約299×118.5×27.6mmで重さは約600g。

　付属品は専用USBレシーバー(Type-A）、USBケーブル(Type-C to Type-A)約1.5m、取扱説明書(保証書付き）、交換用キーキャップセット、キーキャップ引き抜き工具となる。

世界最速入力キーボード「FMV Keyboard X」

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