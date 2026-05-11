大容量450g「セブンプレミアム チキンライス」冷凍で登場　うれしいコスパ！

セブン-イレブンは、冷凍食品の新商品「セブンプレミアム チキンライス」を5月12日より全国で順次発売します。内容量は450gで、価格は397円です。

冷凍食品の“シェア需要”と、「大人ひとりでお腹いっぱい食べたい」というニーズの両方に応える、大容量設計の冷凍チキンライスです。



トマトケチャップやトマトピューレを使用し、トマトと野菜のうま味を感じられる、奥行きのある味わい。グリンピースを加えることで彩りよく仕上げたといいます。最後まで飽きずに食べられるよう、味のバランスにもこだわったそうです。

電子レンジ（500W）で約8分40秒加熱して調理可能。そのままチキンライスとして楽しめるほか、オムライスのベースとしても手軽に活用できるとしています。

セブンプレミアム 冷凍チキンライス

400円で大容量は強い！

大容量の冷凍食品がコンビニで販売される時代に。スーパーに足を運ばなくても、コンビニでシェアサイズもまかなえちゃいます。



内容量は450gで約400円とコスパも良好。冷凍食品のストックとしても心強いです。

※文中の価格は8％税込

※小数点以下の端数処理により、実際の販売価格と異なる場合があります