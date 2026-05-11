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5月12日から

大容量450g「セブンプレミアム チキンライス」冷凍で登場　うれしいコスパ！

2026年05月11日 15時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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450gの大容量

　セブン-イレブンは、冷凍食品の新商品「セブンプレミアム チキンライス」を5月12日より全国で順次発売します。内容量は450gで、価格は397円です。

　冷凍食品の“シェア需要”と、「大人ひとりでお腹いっぱい食べたい」というニーズの両方に応える、大容量設計の冷凍チキンライスです。

　トマトケチャップやトマトピューレを使用し、トマトと野菜のうま味を感じられる、奥行きのある味わい。グリンピースを加えることで彩りよく仕上げたといいます。最後まで飽きずに食べられるよう、味のバランスにもこだわったそうです。

　電子レンジ（500W）で約8分40秒加熱して調理可能。そのままチキンライスとして楽しめるほか、オムライスのベースとしても手軽に活用できるとしています。

セブンプレミアム　冷凍チキンライス
400円で大容量は強い！

　大容量の冷凍食品がコンビニで販売される時代に。スーパーに足を運ばなくても、コンビニでシェアサイズもまかなえちゃいます。

　内容量は450gで約400円とコスパも良好。冷凍食品のストックとしても心強いです。

※文中の価格は8％税込
※小数点以下の端数処理により、実際の販売価格と異なる場合があります

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