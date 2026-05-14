スタバ新作「ストロベリークラッシュミルク」ファミマ限定で登場　いちご感に期待

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、5月19日よりチルドカップ飲料「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を発売します。



ファミリーマート限定・期間限定での展開。内容量は180g、価格は270円です。

チルドカップ新作「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」

スターバックスのチルドカップシリーズは、2005年9月に日本で世界に先駆けて発売されて以来、20年以上人気を集め続けています。

新作の「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」は、まるでいちご果実をそのまま頬張っているような、“いちご感”を楽しめるというデザートドリンクです。



一粒ずつ手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用。みずみずしい果肉の食感と甘酸っぱい果汁を、コクのあるミルクと練乳で包み込んだ、満足感のある味わいに仕上げたといいます。



パッケージは、一粒のいちご果実をイメージした真っ赤なデザインを採用。きらめく粒感の表現や、下部にあしらったミルクのビジュアルで、いちごの甘みやデザート感を表現しています。

初夏の陽気にぴったり！

一粒のいちご果実に見立てたパッケージで、目を引く華やかなデザインがとてもかわいい新商品。ジューシーなドリンクで、一足早く夏を感じてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）