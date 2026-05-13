アサヒスーパードライ「爽快辛口」発売へ　強炭酸の夏向けビール

アサヒビールは6月16日より、新ビール「アサヒスーパードライ 爽快辛口」を数量限定で発売します。アルコール度数は5％で、容量は350ml缶で展開。オープン価格です。
「アサヒスーパードライ」の味わいをベースに炭酸を強化することで、“冷え”による飲用体験の向上を狙った限定商品。
通常の「スーパードライ」と比べて炭酸ガス圧を高めることで、飲みごたえを向上させたとしており、しっかり冷やすことで液中により多くの炭酸ガスが溶け込み、「キレのよさ」が感じやすくなるとしています。
また、缶から直接飲むことで、喉への刺激が感じられ、爽快感のある味わいが楽しめるといいます。
パッケージは「スーパードライ」のデザインを踏襲しつつ、ベースカラーにブルーを採用することで爽快感を表現しています。
「アサヒスーパードライ 爽快辛口」
夏に向けて爽快感を強化
アサヒビールは、アサヒスーパードライの“辛口のうまさ”を引き立てる「冷え」に着目した取り組みを進めており、5月12日から「アサヒスーパードライ 冷涼辛口」を販売しています。
6月16日発売の「アサヒスーパードライ 爽快辛口」は第2弾として展開する商品となり、炭酸を強めることで夏にぴったりの爽快感を打ち出しています。
暑い時期にキンキンに冷やして飲んでみたいですね。こちらは数量限定なので、気になる人は早めにチェックしましょう。
※価格は税込み表記です。
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