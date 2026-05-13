これは気になる…デニーズ×エリックサウス、本気の南インド料理6品　ビリヤニまで

ファミリーレストランの「デニーズ」は、南インド料理専門店「エリックサウス」の総料理長・稲田俊輔氏監修によるメニュー6品を期間限定で5月20日より販売します。

デニーズ×エリックサウス 本気の南インド風メニュー

南インド料理ブームの火付け役ともいわれる人気店「エリックサウス」とデニーズがコラボレーション。総料理長の「イナダシュンスケ」こと稲田俊輔氏は、食に関する鋭い洞察を綴った著書も多く、食好きの間で広く知られる存在です。



今回の企画では、デニーズとして初めてバスマティライスを使用したビリヤニをはじめ、カレーやサラダなど、本格的な南インド料理の要素を取り入れたメニューをラインアップします。

▲チキンビリヤニ

D’sミールススタイル 2134円／単品（レーズンヨーグルトつき） 1595円

エリックサウスの看板メニューを、デニーズ流にアレンジした一品です。

バスマティライスを使用し、多彩なスパイスとともに炊き上げたビリヤニです。米の炊き方や食感にこだわり、チキンの旨味とスパイスの華やかな香りを組み合わせています。

▲南インド風キーマカレー D’s ミールススタイル 1848円／単品（ライス付き） 1309円

エリックサウスの人気メニューをベースに、デニーズ流にアレンジしたカレーです。肉を多く使用したキーマカレーで、風味のある味わいとご飯との相性を特徴としています。

▲ラッサム〜南インドの毎日スープ 550円

酸味と辛味が際立つ、南インドの定番家庭料理。「日本のみそ汁」のような定番スープです。

▲色々チーズのサラダ〜スパイスハーブドレッシング 550円

チーズとスパイスを組み合わせたサラダです。チーズ大国である現地の食文化に着想を得たメニューです。

▲デリーチキンカレー D’s ミールススタイル 1848円／単品 1309円

過去に販売されていたデニーズオリジナルのカレーで、今回リバイバル販売します。ミールススタイルでの提供にも対応しています。

▲野菜のカラフルハンバーグカレードリア 1364円

こちらも復刻メニューで、カレーとチーズを組み合わせたドリアが限定仕立てで登場します。スパイスの香りとチーズのコクを特徴としています。

▲自家製ラッシー 363円

ヨーグルトを使用し、レモンの酸味を加えたドリンクです。

ビリヤニまで！

ビリヤニでは、南インドの定食「ミールス」をベースに、複数の料理を組み合わせる楽しさを追求したデニーズオリジナルの「D’s ミールススタイル」を提案しています。

ファミリーレストランでありながら、専門店監修による本格的な南インド料理を体験できるメニュー。



辛いものやインド料理が好きな人にとっては見逃せない内容ではないでしょうか。特にビリヤニがファミリーレストランに登場してきたことは驚きです。



気になる人は、店舗でぜひ体験してみてはどうでしょう！

※価格は税込み表記です。