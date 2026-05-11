重量810g、1595kcal！ セブンの冷凍史上最大級ボリューム「濃厚G系」

セブン-イレブンは、冷凍食品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を5月12日より全国の店舗で発売します。861円。

総重量約810g！ セブン冷凍食品“最大級”のG系ラーメン

セブン-イレブンの冷凍食品史上、最大級（※従来品比）のボリュームをうたう新商品です。

「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」は、約810gという、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを実現したという一品。

麺・スープ・具材がひとつにまとまったオールインワン仕様で、袋から取り出して鍋に入れ、約10分加熱するだけで完成します。

専門店さながらの極太“ワシワシ麺”と、濃厚な背脂にんにくスープが特徴。麺は、冷凍食品では実現が難しいという極太でもちもちとした“ワシワシ食感”を徹底追求したそうで、噛むほどに小麦の風味が広がる仕上がりだといいます。

スープは、背脂のコクとにんにくのパンチを効かせた、ガツンと濃厚な味わい。麺とスープが絡んだ際の“やみつき感”も徹底的に追求したとのことです。

なお、総重量は約810g、カロリーは1595kcalです。

1595kcalの大迫力！ 鍋調理で“店みたい”な一杯に

総重量約810g、1595kcalという大迫力の冷凍ラーメン。電子レンジではなく鍋で調理するひと手間はありますが、お店さながらの味わいを自宅で楽しめそうです。G系ラーメン好きは要注目です。

※文中の価格は8％税込

※小数点以下の端数処理により、実際の販売価格と異なる場合があります