総重量1kgの破壊力よ…！肉マシマシの「爆担々うどん」全国で発売

はなまるうどんは重量級のうどんメニュー「爆担々」を全国の店舗で5月13日より期間限定で発売します。

総重量約1kgの「爆担々」を全国で販売

▲爆担々 中1380円、大1600円

※全国期間限定

累計500万食を突破した「冷やし担々」をベースに開発した一杯で、総重量約1kg、肉総重量約340gのボリュームが特徴です。

コシのある讃岐うどんと担々の味わいを組み合わせ、満足感のある一食として展開します。5月13日～6月3日の期間、全国のはなまるうどんで期間限定販売します。

肉店限定の“肉うどん”を展開

また、同日5月13日より、東京・赤坂一ツ木通り店を肉を主役とした新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」として刷新します。



同店では、肉を前面に押し出した“肉店”限定メニューをそろえ、従来とは異なる食べ応えのあるうどんを打ち出します。

新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」は、「おいでまい！さぬきプロジェクト」の取り組みを背景に、讃岐うどんの新たな価値を提案します。

「三種の煮込み肉まみれうどん」をはじめ、肉を主役に据え、満足感を追求した肉店限定メニューを展開します。



オープンを記念し、対象メニューを5月13日～16日の期間、各日29食限定で税込290円で提供する「29食限定・290円キャンペーン」を実施予定です。

▲はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）

■はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店） 店舗概要

店舗所在地：東京都港区赤坂3丁目19-9 ORANGE BOX オレンジボックス 1F

営業時間：【平日】10時～21時【土】11時～20時30分【日祝】11時～15時30分（L.O.閉店30分前）

▲三種の煮込み肉まみれうどん 中1480円、大1700円

牛・豚・鶏の肉を使用した煮込みうどんで、豚角煮を含む複数の肉の旨味を組み合わせています。仕上げに卵を合わせることで味わいの変化が楽しめる一杯としています。

▲黒胡椒かしわ天ざる 中980円、大1200円

黒胡椒を効かせたかしわ天を7個のせたざるうどんです。スパイシーな味付けとかしわ天の旨味を特徴としています。

▲韓国風牛肉ぶっかけ 中1280円、大1500円

キムチや韓国海苔を組み合わせたビビンバ風のぶっかけうどんで、旨辛の味わいを打ち出した一品です。

▲かしわ天カレーライスうどん 1180円

カレーライスとカレーうどんを組み合わせたメニューで、総重量1kgを超えるボリュームが特徴です。黒胡椒を効かせたかしわ天を3つトッピングしています。

はなまるが爆盛りうどんに本気！

今回の新店舗“肉店”では、肉を主役としたメニューを展開し、従来のうどんのイメージとは異なる満足感を打ち出しています。

がっつりとした食べ応えを求める人にとっては見逃せない内容です。新店舗と期間限定メニューが同時に展開されるタイミングなので、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。