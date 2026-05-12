極太麺400g！ 一風堂の夏限定「太つけ麺」今年は1ヵ月早く来た

ラーメンチェーン「一風堂」は、本日5月12日より、「太つけ麺」を期間限定販売開始しました。
対象は全国の「一風堂」「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」など135店舗です。
一風堂の「太つけ麺」が今年も
「太つけ麺」は2004年の登場以来、改良を重ねながら展開されてきた季節メニューで、現在では夏の定番として位置付けられています。
今年は例年より約1ヵ月早い販売開始となります。対象店舗数も過去最多となり、より広いエリアで提供されます。
▲太つけ麺 1090円（大盛り1240円）
タピオカ粉を使用した多加水の極太麺を採用し、冷水で締めることで弾力のある食感を引き出した一品です。
麺量は通常で茹で後400g、大盛り（＋150円）は600gとなっています。つけダレは、とんこつスープをベースに鰹や鯖、鰯の魚粉をブレンドした濃厚な仕立てで、魚の旨味と香りが広がるといいます。残ったつけダレはスープ割りで楽しむことも可能です。
トッピングには炙りチャーシュー、天かす、のり、半熟玉子、ネギを合わせています。
▲極 太つけ麺 1530円
のり2枚、炙りバラチャーシュー1枚、半熟玉子2分の1個を増量した仕様で、トッピングを強化したメニューです。
今年は過去最多店舗で展開！
一風堂の夏の定番「太つけ麺」が、今年は販売開始時期の前倒しと対象店舗の拡大により、より多くの人が楽しめるようになりました。
極太麺と濃厚なつけダレの組み合わせで、食べ応えのある一杯となっています。気温が上がる時期に合わせて、足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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