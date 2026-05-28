スクウェア・エニックスより発表された「ドラゴンクエスト」ナンバリング最新作「ドラゴンクエストXII 夢の彼⽅へ」。発表から一夜明け、ファンの間では多くの考察が飛び交っている。本稿ではその中の一部を紹介しよう。

【考察1.主人公は2つの姿に？】

開発中の映像に登場した人間の青年と竜族っぽいキャラクターに、髪型や装備などの共通点が見られるという考察。こちらについては「現実の姿と夢の姿なのではないか」「同一人物っぽい？」など、同じ感想をもった人が多かった模様。

【考察2.ドラクエ9と関連アリ？】

タイトルロゴの後ろにある建物が天使界のものに似ている、お城の建築様式がセントシュタイン城に似ている、滝のある村がウォルロ村に似ている……といった考察。「そう言われてみれば似てるかも…？」などの反応が寄せられていた。

【考察3.天空シリーズの前日譚？】

夢といえば「ドラゴンクエストVI 幻の大地」、ロゴ背景の城が浮かんでるように見える、ムービーの序曲が天空シリーズの曲っぽい、「XI」がロトだったので今度は天空シリーズの前日譚なのでは……という考察だ。曲から考察するのは面白い着眼点だと思った。

【考察4.このマーク見覚えが…？】

主人公のベルトについているマーク、どこかで見た気がするという声が続出。「ドラゴンクエストX オンライン」に登場するエテーネあるいは竜族の紋章が近く、何か関連性があるのでは…という考察だ。

情報が少ないなか、さまざまな可能性を考察するのは楽しいもの。発売まで時間はかかりそうだが、そうやって夢を見つつ続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストXII 夢の彼⽅へ

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画⾯・映像はすべて開発中のものです。