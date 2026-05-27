『ゼンシンマシンガール』や『デジボク地球防衛軍2』など人気作をラインアップ！
最大90％オフ！D3PがPS Storeのセール「Days of Play」への提供タイトルを発表
ディースリー・パブリッシャーは5月27日、PlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeセール「Days of Play」に提供しているタイトルを発表。セール期間は、2026年6月10日まで。
今回のセールでは、サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』DLC全部入りのデラックスエディションと、アクションTPS『デジボク地球防衛軍2』が過去最大割引に。EDFシリーズのシーズンパスや追加ミッションパックなどもお買い得なので、まだ購入してない人は要チェックだ。
そのほか『サムライメイデン』『Ed-0』など大人気ゲーム大幅割引＆超お買い得となっている。以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくはセールページを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/382/
■セール対象タイトル（一部）
▼『ゼンシンマシンガール』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9460円 → 5486円（42％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLDX000
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
▼『デジボク地球防衛軍2』
6980円 → 2443円（65％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 → 3564円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『Ed-0: Zombie Uprising』
3960円 → 990円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/
©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
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