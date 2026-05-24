2025年秋に開催された「熊田曜子二世発掘オーディション」でグランプリに輝いた平井こと（ひらい・こと）さんが、2nd DVD「アレのお手伝い」（発売元：エアーコントロール、収録時間：150分、価格：4378円）の発売記念イベントを5月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月にオンエアされたテレビ東京のバラエティー「じっくり聞いタロウ ～ネクストブレイクするのは誰だ!? アーティストハウス・ピラミッドSP」では、おじさん好きエピソードで注目を集めた平井さん。TikTokを含めたSNSの総フォロワーは35万人を突破し、人気が高まるなかでのイベント開催となった。

――どんな内容ですか？

【平井こと】 コンセプトはカップル旅行です。2人で海辺を歩いたり、船に乗ったり、旅館で過ごしたり……。視聴すれば彼氏になった気分で楽しんでもらえると思います。ロケは11月半ばの寒いなか、九十九里でやりました。

――オススメは？

【平井こと】 船上で撮ったシーンです。普段は釣りが趣味なので、今作のなかでは特に開放的な気持ちになって、自分らしさが一番出せているかなと。夜にたたみの部屋で浴衣姿を披露するところも、しっとり大人っぽいイメージなので推したいです。

――ほか注目は？

【平井こと】 「バニーガール美容室へようこそ！」というセリフとともに、バニー衣装で魅せるシーンです。ご覧になっていただくと「アレのお手伝い」というタイトルの意味が分かるようになっています。

――寒いなかのロケで思い出に残っていることがあれば。

【平井こと】 旅館のお風呂に入るシーンです。波止場や海岸で撮った直後だったのですが、めちゃくちゃ熱湯だったんです。気温5度の屋外ロケと熱湯を同時体験するというのが思い出に残りました（笑）。

1st DVDに続いて、今作のメイキング動画もYouTubeの「平井ことチャンネル」で公開。イメージDVDでは珍しい船上ロケの様子も視聴できるのでチェックしよう。6月26日には、3rd DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。