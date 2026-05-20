2月末までアイドルグループ「ひめもすオーケストラ」で活躍した百瀬せいな（ももせ・せいな）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年6月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを5月15日、神保町の書泉グランデで開催した。

高校卒業後にデザイン系の専門学校に通っていたことがある百瀬さん。グループ在籍時からイラストの才能はジャケ写などで発揮されていたのだが、現在は「グラビアアイドル×イラストレーター」を掲げながら活動中だ。今回のイベント参加特典では、特製表紙カバー（5冊購入）、直筆イラスト（7冊購入）が用意された。

――これだけ贅沢な直筆イラストが手に入るのは驚きです。

【百瀬せいな】 ありがとうございます！ 写実的な絵柄よりも、可愛いキャラを描くほうが好きなんです。ほっぺたに影を入れることでクオリティーが一気に上がるし、ディティールアップを楽しみながら仕上げました。

――Cream誌上の登場は、2026年2月号以来ですね。

【百瀬せいな】 そのときは茶髪のギャルでしたが、今回はセーラー服＆黒髪ロングという清楚なイメージなのがポイント。いまショートボブにしちゃったし、いい意味で髪型が安定しないところが魅力かなと思います（笑）。

――お気に入りは？

【百瀬せいな】 競泳水着での振り向きショットです。Cream副編集長の西永彩奈（にしなが・あやな）さんから20着ほどいただいたし、自分のなかで最近ブームなんです。グラビアはお尻を武器にがんばりたいと考えているので、その点でも注目してほしいです。

――ファンからの評判は？

【百瀬せいな】 セーラー服でのしゃがみポーズが「一番よかった」という声が多かったです。躍動感のあるチラ撮りを模索するオフショット動画もYouTubeに公開したので、こちらも視聴してもらえるとうれしいです。

5月10日までクラウドファンディングで1st写真集を作る支援者を募っていたのだが、なんと445万円を集めることに成功。「みなさんの応援のおかげで夢が叶えられました。これからロケーションや衣装をどうするか決めてロケを組むので、楽しみに待っていてください！」と喜びを伝えた。完成は10月以降を予定しているが、会えるイベントやイラストを見てもらう機会も増やしていくそうなので、今後の発表を待ちたいところだ。