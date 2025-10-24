サーフィン、スノーボード、バドミントンなどスポーツ全般が得意。鍛え上げた美脚がチャームポイントの平井こと（ひらい・こと）さんが、1st DVD「弱火でコトコト」（発売元：竹書房、収録時間：147分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

保健体育の教員免許も持つ平井さんは、アイドルグループ「LOVE SPEARS（ラブスピアーズ）」のメンバーとして芸能活動をスタート。卒業後はグラビアで人気を伸ばし、「ミスENTAME2024オーディション」で準グランプリを受賞。つい先月に開催された「熊田曜子二世発掘オーディション」では、堂々のグランプリに輝いた。

――ファン待望の1st DVDですね。

【平井こと】 7月に沖縄でロケが行なわれたのですが、暑くて日差しも強かったので、ちょっと外に出ただけで日焼け跡が残るほど。でも、それもまた色気があっていいかなと思いました。映像も全体的にセクシーなイメージです。

――シーンとしては？

【平井こと】 面積の小さなビキニでビーチで遊んだり、ベッドで「ずっと隣でくっついていたい」とイチャイチャを始めたり、リビングで可愛い水着を披露したり。グラビアあるあるですが、ゴールドのビキニで全身にオイルを塗ってダンスをするシーンも撮りました。

――オススメは？

【平井こと】 バスルームで前髪を上げて体を洗うシーンです。普段は前髪を上げないし、みなさんに初めてお見せする点で推したいです。プールで赤の競泳水着を着ているシーンも、アクティブで自分らしい雰囲気なのでお気に入りです。

――ファンから評判がよかったのは？

【平井こと】 ノースリーブのシャツにメガネ、黒のタイトなスカートでOLの格好をしたシーンです。脚も黒のストッキングだし、やっぱりフェチの方が多いのかSNSが万バズしました。私を会社の後輩だと思って楽しんでほしいです。

YouTubeの「平井ことチャンネル」では、1st DVDのオフショット映像を公開。楽しそうなロケの様子が伝わってくるので視聴をオススメする。11月24日にさいたまスーパーアリーナで開催される「コスホリックSPECIAL」にも同じ事務所の村雨芙美（むらさめ・ふみ）さんらと参加予定だ。