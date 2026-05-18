バスガイドからアイドルに転身した経歴を持ち、現在はグラドルとして人気を集めている水湊まり花（みなと・まりか）さんが、2nd DVD「みんなと一緒に」（発売元：竹書房、収録時間：180分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1月に沖縄で撮影された2nd DVDは、特別ツアーに随伴するバスガイドという役どころ。ツアー参加者（＝視聴者）と一緒に過ごす様子が描かれていく。1st DVDをリリースしたときにマネージャー氏らと反省会を開き、至らなかった部分を改善させたという意欲作である。

――冬の沖縄ロケはいかがでした？

【水湊まり花】 肌寒かったですが「NGなしで取り組む」と決めていたし、「じゃあ、水に入ろうか」という話になって、ビーチに行って浮き輪で泳いだり、プールやジャグジー風呂に入りました。沖縄で水のあるシチェーションはすべて制覇できたと思います！

――オススメは？

【水湊まり花】 バスガイドの制服で魅せるシーンです。車内アナウンスをしたり、バック誘導をしたり、本当にお客さんになったような感覚が楽しんでいただけるかなと。流れに身を任せて制服を脱ぐところも、過去イチで胸が盛れているランジェリー姿が楽しんでいただけます（笑）。

――ほか注目は？

【水湊まり花】 黄色のビキニでバスタブに浸かるシーンです。1st DVDの反省会で「顔と同じくらい大切だから、（チャームポイントの）桃尻に磨きをかけよう」という意見が出て、化粧水と乳液を毎日塗って最高の状態に仕上げました。努力の賜物だと思うし、ジャケ写もレタッチなしです。

――大人っぽさが出せたシーンを挙げるなら？

【水湊まり花】 寝室で紫色のランジェリーを披露するところです。最初は花柄のワンピース＆麦わら帽子というレトロな格好で散歩しているのですが、室内で脱いだらすごかった……というギャップで魅せる映像になっています。

――今後の抱負も聞かせてください。

【水湊まり花】 まだアイドルとしてのイメージを持たれている方が多いので、グラビアで名前を知っていただけるようになりたいです。本日（5月2日）で29歳になったのですが、20代ラストだからといって焦ったりせず、自分らしさを活かしながらファンのみんなと一緒に歩んでいきたいです。

3月から始まった「9代目ミス週刊実話 WJガールズ」の選考オーディションにも参加中。イベント集客、グッズ販売、YouTubeの自己PR動画などで競われるが、すべての審査項目で水湊さんがぶっちぎりの1位（5月14日現在）。あと2ヵ月ほど選考期間は残っているが、この勢いが維持できればグラビア活動に弾みがつきそうだ。