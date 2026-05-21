「KNOCK OUTガールズ 2026」としても活躍する松本みいな（まつもと・みいな）さんが、3rd BD＆DVD「まつもと、みいな。」（発売元：MERA、収録時間：BD 116分、DVD 106分、価格：BD 5720円、DVD 4620円）の発売記念イベントを5月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1月末に宮古島で撮影された今作は、同タイトルの1st写真集（発行元：辰巳出版、定価：4400円）の映像バージョンと呼べるもの。「きれいな海でのロケに憧れていたし、初めての写真集だからいろいろな挑戦を詰め込みました」と前置きした。

――どんな挑戦を？

【松本みいな】 全体的に清楚感を出しつつ、「可愛ければOK！」ということで肌の露出もがんばったことです。特にベッドの上で黒のランジェリーを脱ぐショットは、自分のなかでも冒険でした。

――お気に入りは？

【松本みいな】 白のビキニで魅せるジャケ写のシーンです。プールを背景にしているのですが、清楚感があって宮古島らしいと思ってジャケ写も自分で選びました。お団子ヘアもいい感じにキマっています。

――ほか注目は？

【松本みいな】 後ろ向きにお尻を突き出し、「菜々緒ポーズ」を披露するところです。めっちゃ脚が長く見えるし、自分の売りである美脚が最も表現されていると思います。

――ところで、GW中はどんなふうに過ごしていましたか？

【松本みいな】 ポーカーが趣味なので国内のトーナメント「JOPT 2026 Grand Final」に参加していました。これまでの成績は2位止まりなので、いつか優勝したいし、ポーカーを仕事に活かしてみたいです。

可愛くて抜群のスタイルを誇る松本さんなので、KNOCK OUTガールズでも目立っているが、ポーカーの実力も加わればもっと話題になるのは必至。「いろいろなジャンルの仕事に挑戦して名前を広めたい」と抱負を語った。撮影会にも参加しているが、個撮はすぐ満枠になるので早めのチェックを心がけたい。