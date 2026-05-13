法学部卒のグラドルで現在は「センシティブお姉さん」として活躍中の橋本ひかり（はしもと・ひかり）さんが、10th DVD「vs仮想エロス part2」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを5月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1年半ぶりにリリースされた10th DVDは、異なる4つの役柄で魅せる人気シリーズの第2弾。美人ナース、エステティシャン、昭和生まれの女性、不動産レディーという4役となっている。年末に都内のスタジオで撮影された映像だ。

――まずは美人ナースの解説からいきましょう。

【橋本ひかり】 入院中のアナタ（＝視聴者）を特別に誘惑しちゃう流れです。白衣を脱いで青色のセクシーなランジェリーを見せたり、めちゃくちゃ攻め攻めの様子が楽しめます。ひかりちゃんに攻められたい方にオススメです。

――エステティシャンは？

【橋本ひかり】 なぜか途中で自分のほうが施術されてしまう展開になっています。白のランジェリー姿で肌の露出をギリギリまでがんばっていて、これがジャケ写に採用されました。

――昭和生まれの女性もおもしろいですね。

【橋本ひかり】 平成二桁生まれ（1998年）なので最初に聞いたときは驚いたのですが、「昭和最後の日を一緒に楽しむ」というチャプターです。レトロ感のある赤茶色のワンピース姿で魅せるシーンになっています。

――最後の不動産レディーは？

【橋本ひかり】 たぶん法学部卒だからこの役になったと思うのですが、2人だけで物件を内覧中にムードが高まってイチャイチャすることに……。前髪をかき上げておでこを見せているところに注目してほしいです。すごくレアだと思います。

近況としては、衣装を手作りしてスタイリングの仕事も始めたとのこと。「自分で着るだけでは飽き足らず、ほかの子のグラビアでも使ってもらっています」と新たな才能を感じさせるコメント。撮影会にも参加しているので、スケジュールはSNSを参照してほしい。