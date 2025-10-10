イメージDVDの表現を追求するため、自ら台本を書くことでも知られる魔性系グラドルの村雨芙美（むらさめ・ふみ）さんが、7th DVD「ファンサしちゃうね」（発売元：竹書房、収録時間：155分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今夏に都内で撮影された7th DVDは、タイトルそのままだがグラドルとしての村雨さんのファンサービスを描いた物語。マネージャー氏の知り合いだというが、実際のファンの家も利用して撮るなど、村雨さんらしいこだわりが詰まっているのが特徴である。

――さすがですね。

【村雨芙美】 今回は台本そのものを書いたわけじゃないのですが。監督さんから4～5枚ほど簡素な台本をいただき、ロケ当日に私が肉付けしていったら、型破りの村雨芙美になっちゃった……という感じです（笑）。

――オススメは？

【村雨芙美】 撮影会に来たファンの方（＝視聴者）に挑発的なポーズとセリフでいたずらするシーンです。黒いワンピースをはだけたときの衣装も大胆すぎるし、濃厚なファンサの様子を楽しんでほしいです。

――実際のファンの家もロケーションで使われているとか。

【村雨芙美】 そうなんですよ。「遊びに来ちゃいました～！」と私服姿で訪問するのですが、私のグッズ（生写真やチェキ）が壁に大量に貼られていて、「ガチじゃん！」とテンションが上がりました。競泳水着に着替えたり、いろいろな要望に応えています。

――ほか注目すべき点があれば。

【村雨芙美】 実は一貫してファンサする物語ではなく、交際中の彼氏（＝視聴者）がいるという設定なんです。過剰なファンサがバレてしまい、お仕置きされるシーンもあったりします。コスプレ好きの彼氏なので、制服を着させられる展開に注目です。

11月24日にさいたまスーパーアリーナで開催される「コスホリックSPECIAL」にも参加予定。「同じ事務所の伊川愛梨ちゃん、水湊まり花ちゃん、平井ことちゃんと4人で出るので楽しみです。いま新刊の準備などをしています！」とPR。11月26日には、8th DVD「vs仮想エロス」もリリースされる。