大人気のレースアンバサダー「2026 Pacific Fairies」でも活躍する谷 碧（たに・あおい）さんが、3rd DVD「女神の誘惑」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：143分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

前日に富士スピードウェイでSUPER GT第2戦の決勝レースが開催され、多くのファンを集めた谷さん。1月に長野県で撮影された3rd DVDは、温泉旅館で働く才色兼備な仲居という役どころ。宿泊客（＝視聴者）を迎えるところから物語がスタートする。

――どんな展開ですか？

【谷 碧】 着物姿で「ようこそお越しくださいました」と挨拶して、客室を案内したり、大浴場に行ったり、雪が積もった庭を散歩しながらおもてなし。少しずつ誘惑するうちに心が通い合うという流れになっています。

――オススメは？

【谷 碧】 白のダウンコートと黒のロングブーツ姿で散歩するシーンです。カッコよくてスタイルがよいところが楽しめると思います。寝室で披露したパステルカラーのワンピース＆ランジェリーも、今作では最も可愛いと思うのでお気に入りです！

――ほか注目は？

【谷 碧】 薄暗い部屋で全身にオイルを塗って、金色のビキニを着てダンスするシーンです。グラビアではおなじみのシーンですが、個人的には初めての挑戦で新鮮な気持ちだった点を推したいです。

――グラビアの仕事は慣れてきました？

【谷 碧】 多くのスタッフの方々といろいろな場所でのロケも経験したし、だいぶ慣れてきたと思います。今年はレースアンバサダーの仕事も始まったし、サーキットでも応援していただけるようにがんばりたいです。

名門のPacific Fairiesだし、教員免許を持つ新潟大卒のインテリ美女であることも考えれば、知名度はさらに上がりそうである。SUPER GTについては、次回は8月1日・2日に富士スピードウェイでの開催を予定している。撮影会は月1回ペースなので、SNSでチェックしてほしい。