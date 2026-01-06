桃尻と足裏をチャームポイントに活躍中。撮影会でも高い人気を誇る水湊まり花（みなと・まりか）さんが、 1st DVD「ぷりっとショート」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：140分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

バスガイドとして働いたり、アイドルグループに所属していたこともある水湊さん。2025年春から岡田紗佳さんや塩見きらさんを擁する事務所「アーティストハウス・ピラミッド」に所属し、本格的なグラビア活動をスタート。ファン待望の1st DVDは、9月に沖縄で撮影された映像となっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【水湊まり花】 最初に自己紹介みたいなインタビューがあって、寝起きのベッドでゴロゴロしたり、黄色のビキニを着て海ではしゃいだりしました。バスガイドのものまねを披露するところもあって、自分を知ってもらえる作品になったと思います。

――お気に入りは？

【水湊まり花】 制服姿のシーンです。アイドル時代に何度か着ましたが、4～5年ぶりくらいじゃないかな？ ロケ前の衣装のフィッティング時に着ることが決まって、似合うかどうか心配でしたが、マネージャーさんにも「まだイケるよ」と言ってもらえて自信に繋がりました。ベッドで着崩していく展開に注目してほしいです。

――それ以外でのオススメは？

【水湊まり花】 メイド服を着て部屋を掃除するシーンです。撮影会では着ない衣装だし、ショート丈で腹筋がきれいに見えるんですよ。私は腹筋が割れているので、しっかり見てもらえるとうれしいです。桃尻もローアングルからフェチっぽい感じで映し出されています。

――撮影中の思い出などがあれば。

【水湊まり花】 人生初の経験でしたが、海のシーンで炭酸水を体にかけたことです。シュワシュワした感覚が楽しくて、何度もかけて遊んでいましたね。そのせいで蚊がたくさん寄ってきてしまい、刺された痕が鮮明に映っていたりも……。現場のリアル感が伝わるシーンじゃないかって思いました（笑）。

2025年はDVDリリースやグラビア誌への掲載を通して、ひと回り成長できたとのこと。「チャンスを大切にしながら結果を残していきたい」と抱負を述べた。1月10日には、都内で所属事務所による個人撮影会を開催予定。「足を運んでくれたら、好きになってもらえる自信があるのでぜひ来てほしいです！」と元気に呼びかけた。