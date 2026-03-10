このページの本文へ

MWC Barcelona 2026レポート 第26回

ガジェット好き必見！ シャオミ、軽量タブレットからスマートウォッチ、スクーターまで一挙公開

2026年03月10日 09時00分更新

文● ちえほん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　シャオミがスペイン・バルセロナでグローバル向けの新製品発表会を開催しました。今回は「Xiaomi Pad 8シリーズ」や「Xiaomi Watch 5」などのさまざまな新製品を現地のタッチアンドトライで触れる機会を得たので、チェックしていきます。

薄型軽量の大画面タブレット「Xiaomi Pad 8 / 8 Pro」

　薄型軽量の大画面タブレット「Xiaomi Pad 8」シリーズは、最大144Hzのリフレッシュレートに対応した3.2K高精細ディスプレーを搭載。画面サイズは、どちらも11.2型です。本体の厚さはわずか5.75mm、重量485gと軽量薄型ながら9200mAhの大容量バッテリーを搭載しています（※Matte Glass Versionは厚さ5.8mm、重量494g）。

　Xiaomi Pad 8は、SoCにSnapdragon 8s Gen 4を搭載。最大45Wの急速充電に対応しています。上位モデルの「Xiaomi Pad 8 Pro」は、SoCにSnapdragon 8 Eliteを搭載し、最大67Wの急速充電にも対応しています。

　また「Xiaomi Pad 8 Pro」だけ低反射ディスプレーで、紙のような書き心地を実現したマットガラスバージョンも用意されています。

　そのほか、低遅延で物理ボタンのない「Xiaomi Focus Pen Pro」や124度の無段階調整が可能なキーボードケース「Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard」も登場しました。

最大6日間の長時間駆動を実現した「Xiaomi Watch 5」

　最大6日間のバッテリー持ちを実現したシャオミの新型スマートウォッチ「Xiaomi Watch 5」。超薄型ベゼルかつ大型1.54型の有機ELディスプレーを搭載し、画面表示が見やすく、操作もしやすい印象です。外観はスタイリッシュで美しく、高級感のあるデザインでした。

　そのほか、GoogleのWear OS 6を採用。Google Geminiや画面に触れることなく操作できるジェスチャーコントロールにも対応しています。

最大55dBのノイキャン搭載完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」

　「REDMI Buds 8 Pro」は、最大55dBの強力なアクティブノイズキャンセリング機能を備えた完全ワイヤレスイヤホンです。音質面では、同軸トリプルドライバーを搭載し、LDAC高音質伝送にも対応。繊細で迫力のあるサウンド体験を楽しめます。

　また、便利なマルチポイント接続やIP54の防塵・防滴性能、急速充電にも対応しています。バッテリー持ちは、イヤホン単体で最大8時間、充電ケース併用で最大33時間の音楽再生が可能です。

最大75km走行可能な電動スクーター
「Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra」

　シャオミの電動スクーター「Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra」も新登場しました。最大1200Wの強力なモーターを搭載し、ブーストモードでは約2.4秒の急加速を実現しています。さらに、容量585Whの大容量バッテリーを備え、1回の充電で最大75kmの走行が可能です（※15km/hで走行した場合）。

　Xiaomi Electric Scooter 6 Ultraには、現在の速度や残りの走行可能距離などを表示できる3型TFTカラーディスプレーを搭載。加えて、Appleの「探す」と互換性のある位置追跡機能にも対応しています。

超薄型モバイルバッテリー
「Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W」

　日本でも話題の超薄型モバイルバッテリー「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」。厚みはわずか6mm、重さは98gという驚異的な薄型・軽量設計です。想像以上に薄く、軽いので気軽に持ち出せる点は非常に魅力的でした。

　バッテリー容量は5000mAh、最大15Wのワイヤレス充電と最大22.5Wの有線急速充電に対応しています。本体にはマグネットが内蔵されており、ケーブル不要でピタッと貼り付けてワイヤレス充電することができるので非常に便利です。

待望の紛失防止タグ「Xiaomi Tag」

　最後に、シャオミの新製品「Xiaomi Tag」を紹介します。Appleの「探す」および Googleの「Find Hub」に対応し、OSを問わず幅広いデバイスで位置情報の特定が可能な紛失防止タグです。

　重さはわずか10gと超軽量設計で、IP67の防塵防水にも対応しています。交換可能なボタン電池を採用し、バッテリーの寿命は約1年間。バッテリー残量が低下すると、アプリが通知してくれる機能も備えています。

　また、プライバシーに配慮した設計も特徴です。位置情報は送信時に暗号化され、確認できるのはユーザー本人のみ。さらに、身に覚えのないタグが一定時間一緒に移動している場合には、トラッキング防止アラートが通知される仕組みも備えています。

　非常にコンパクトかつ軽量なため、バッグに入れたり鍵に取り付けたりと、さまざまなシーンで活用できる魅力的なアイテムです。

　今回は展示のみで実機に触れることはできませんでしたが、非常に小さく持ち運びしやすそうです。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥63,131
2
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥132,970
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
￥175,780
4
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
￥136,000
5
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HBJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HBJP ノートPC
￥153,780

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
2
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
3
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
￥1,980
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥2,111
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,040
7
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
8
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥1,299
9
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
￥19,980
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン