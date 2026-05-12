ドン！ココイチ「ホロ肉ドカンと豪快カレー」復活～！“肉塊”の中でも支持No1

カレーハウスCoCo壱番屋は、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を全国約670店舗で5月15日より数量限定で再販します。
ココイチ“肉塊シリーズ”初代が復活
CoCo壱番屋（通称ココイチ）の「肉塊シリーズ」は、ホロホロに煮込んだ豚肩ロース肉を使用した、見た目にもインパクトのある人気シリーズです。
「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、シリーズ第1弾として2023年4月に初登場しました。
今回、2025年11月にココイチ公式Xで実施された、歴代の肉塊カレー5商品を対象とした「肉塊総選挙」で1位を獲得したことを受け、再販が決定しました。
「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、豚肩ロース肉の塊を、スプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げて豪快にトッピング。その上から「シャリアピンソース」をたっぷりとかけています。
ソースは、にんにくの風味とオニオンソテーの甘みをきかせた、しょうゆベースの味わい。フライドガーリックで、さらににんにく感を加えています。ボリューム感とパンチのある味わいが特徴です。
別添えのスパイスは、8種のスパイスと岩塩などをブレンドしたもの。好みに合わせて味の変化を楽しめます。
また、「肉塊シリーズ」おなじみの「肉塊オーダー制」も採用。肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1～4までの4段階を用意されています。
▲肉塊レベル1 1690円
▲肉塊レベル2 2220円
▲肉塊レベル3 2750円
▲肉塊レベル4 3280円
“ナナシカレー”だった初代メニュー
「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、肉塊シリーズの第1弾メニューです。当初は名前のない“ナナシカレー”として登場し、ネーミング投票を募ったことでも話題となりました。
今回、その初代メニューが復活します。
肉塊レベルは1～4まで用意。ボリュームに応じて選べるため、「気になるけれど、肉が多すぎると食べきれるか不安」という人でも、実は注文しやすい内容です。
過去に食べたことがある人はもちろん、当時気になっていた人も、この機会に「ホロ肉ドカン」に豪快に挑戦してみてはどうでしょうか。
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※記事中の価格は税込み
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