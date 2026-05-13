100円引きはうれしい！はなまるうどん、冷たいうどんクーポン配信

はなまるうどんは5月12日から6月10日まで、はなまる公式アプリにて冷たいうどんが100円引きとなるクーポンを配信中です。

100円引き×2枚配信中！

「初夏のクーポン祭り」と題した、“冷たいうどん”を対象としたクーポンキャンペーンです。



クーポンの配信期間は5月12日から6月10日までで、期間中公式アプリにて「お好きな冷たいうどん1杯100円引き」クーポンが2枚配信されます。



クーポンは店内および、テイクアウトでの飲食で利用可能です。ただし、モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジでは使用できません。

■クーポン利用対象商品一例

【はなまるうどん公式アプリはこちらから】

先にダウンロードしておこう

はなまるうどんの公式アプリはアプリ限定のお得なクーポン、スタンプキャンペーン、キャンペーン情報などお得で便利にはなまるうどんを利用できるコンテンツを随時配信中。スマホに入れておいて損はなさそう！



今回のクーポンを利用するなら、事前にアプリをダウンロードしてからお店へ向かうのが良いですね！

（※文中の価格はすべて税込）