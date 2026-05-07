かつやの売れすぎ「豪快のせ」が復活！カツも肉も全部のせなオムカレー

とんかつチェーン「かつや」は、期間限定メニュー「揚げオムカレー」を5月8日より発売します。

かつや「これでもか！」な全部のせカレー

ボリューム感のある期間限定メニューでたびたび話題を集めるかつやから、今回も“やりすぎ感”あふれる新メニューが登場します。

▲揚げオムカレー

1089円（券売機店舗1090円）

「揚げオムカレー」は、ふわとろオムレツにコク深いカレーソースを合わせ、その上に、肉厚ハンバーグ、サクサクの海老フライ、ジューシーなから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、さらにどこか懐かしい赤ウィンナーをトッピング。

主役級のおかずをこれでもかと盛り込んだ、豪快な一皿です。なお、テイクアウト用のお弁当も用意されています。

▲揚げオムカレー弁当

1069円（券売機店舗1090円）

あの「大人様ランチ」の再来!?

リリースによると、「売れすぎて一時休止となった伝説メニューを、さらに進化させた」商品とのこと。

かつやでは2022年5月に、オムカレーにたくさんの揚げ物をのせた「大人様ランチ」を発売しており、今回の「揚げオムカレー」は、その進化版と思われます。

見た目からして茶色と黄色が盛りだくさんな元気いっぱいなメニュー。GW明けで元気を出したい時にがっつり食べたいです！

※記事中の価格は税込み